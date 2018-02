En medio del fuerte ajuste de la gobernadora María Eugenia Vidal a los trabajadores del Banco Provincia, el titular de la entidad, Juan Curutchet, realiza gastos desorbitantes.

El ex vicepresidente del Banco Ciudad que fue elegido por Vidal para presidir el Banco Provincia en diciembre de 2015 gasta casi 25 millones de pesos en sueldos de asesores privilegiados, según información detallada a la que accedió El Destape.

Curutchet realiza ese gasto en sólo 23 asesores, según documentación del banco que obtuvo este portal donde se certifica los abultados sueldos.

La lista de asesores del Provincia la encabeza Federico Carlos Scarabino, con un sueldo mensual en mano de $258.950,03, según las cifras de 2018. Son $3.367.000 anuales sin contar plus, extras ni bonos. Es uno de los hombres que opera en las sombras para Macri en el armado de listas del conurbano. Fue ex presidente del Senado bonaerense y ex intendente de Quilmes.

El segundo del podio es Jorge Gustavo Allen, con un jugoso salario de $234.443,63, que hacen unos $3.055.000 por año. Todo, dinero del Provincia. Allen fue director del BBVA Banco Francés y además fue capitán de la selección argentina de rugby Los Pumas en la década del 80'.

El podio lo completa Enrique Rómulo Morad, con un sueldo de de $142.228,29. Son $1.846.000 en un año. Morad figura como "jefe de gabinete de asesores". El cuarto lugar en los gastos en asesores de Curutchet está Gabriel Alberto Hazi, con un sueldo de $139.792,57 ($1.820.000 en un año).

Hazi es el último de los asesores que gana más de 100 mil pesos. Los 19 "asesores privilegiados" restantes ganan entre 90 y 70 mil pesos. En esa lista hay desde funcionarios del Consejo de la Magistratura de la Ciudad hasta concejales bonaerenses.

En total, entre los 23 asesores, Curutchet completa 25 millones de pesos anuales. Este plantel del presidente del BAPRO no terminaría ahí. Desde el sindicato de La Bancaria denuncian que sería el comienzo de una olla que podría explotar y la lista se completaría con 200 asesores en total.

"Ninguno de ellos dio examen ni recorrió carrera interna alguna ni pasó por examen psicofísico. Sólo son amigos de la política o de negocios del sector privado", afirma un comunicado de la comisión interna de trabajadores del Banco Provincia sobre el caso de "los asesores de Curutchet".

Embed

Embed

EL CASO LLEGÓ A DIPUTADOS

El caso llegó a la Cámara de Diputados de la Provincia, donde nueve legisladores provinciales firmaron un pedido de informe para el banco y para Curutchet (VER FOTOS).

Quienes realizaron este pedido son Lucía Portos, César Valicenti, Migue Ángel Funes, Florencia Saintout, Juan Debandi, Fernanda Díaz, José Cote Rossi, Mariano Pinedo y Lauro Grande. Todos del Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana

Los diputados quieren que el Provincia informe cuántos son los asesores, cuánto cobran, cuántos lo hacen externamente, pide un detalle de los montos y en qué áreas se desempeñan.

Además, los legisladores piden que se informe cómo fueron contratados, cuántas horas trabajan y "si la amenaza de descuentos por huelga también los incluye a estos", según el escrito presentado ante la Cámara al que accedió El Destape.

"Queremos saber cuánto cobran y qué función realizan y dónde, porque a algunos ni siquiera se les conoce el rostro", afirmó a este portal el diputado Funes, quien impulsó el proyecto sobre el pedido de informe por este caso. Y agregó: "Desde que comenzó la gestión Vidal-Curutchet han atacado en forma sistemática a los trabajadores y a la institución". El legislador cerró de manera contundente: "Utilizar la liquidez del banco para la Caja de Jubilaciones es desfinanciar el banco. Creo que la verdadera intención es terminar con esta institución histórica".

EL AJUSTE DE VIDAL

En los últimos días de diciembre de 2017, por orden de Vidal, la Legislatura bonaerense sancionó la ley que modifica el régimen previsional vigente para los empleados del Banco Provincia y elevó la edad de los 57 a los 65 años.

Así, la gobernadora se ahorró para el año próximo $6.000 millones de la Caja de Jubilaciones del BAPRO.

Embed Muy feliz día a todos los empleados bancarios, sobre todo a mi mamá que hoy está jubilada pero toda la vida fue bancaria :) — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 6 de noviembre de 2015

La medida generó fuerte rechazo entre los trabajadores del banco y realizaron medidas de fuerza contra el ajuste de Vidal. Esta fue otras de las causas por las cuales los bancos no atienden desde el viernes pasado y por el feriado estarán cerrados por cinco días.

Por la medida del gobierno bonaerense, se vieron perjudicadas personas a punto de jubilarse en varias áreas del banco, desde Recursos Humanos hasta gerentes, que mostraron su enojo ante el directorio y contra el titular de la entidad, según revelaron fuentes del organismo a este portal.

LA "PALABRA" DEL BANCO

Desde el Banco Provincia, voceros oficiales respondieron a El Destape pero confirmaron que no habrá información ni comunicados desde la entidad sobre este tema.

"HOSTIGAMIENTO" Y "AMENAZAS"

En una declaración en la Cámara de Diputados de la Provincia, legisladores que denuncian los hechos que suceden en el BAPRO advierten por el "hostigamiento por parte del poder ejecutivo provincial y las autoridades del Banco Provincia, a los derechos de los trabajadores; al atropello a la dignidad de los mismos, a las decisiones que legítimamente han tomado la totalidad de las comisiones gremiales internas, a través, de la vergonzosa amenaza anónima de descuentos".

El escrito agrega: "El gobierno provincial continúa con su embestida gremial, avasallando los derechos de los gremios y de los trabajadores con conductas discriminatorias, antisindicales y contrarias a la ética de las relaciones profesionales".