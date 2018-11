SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El diputado Gastón Roma, apoderado del PRO en Tierra del Fuego, sigue sumando dolores de cabeza: a los audios difundidos por este medio donde él mismo confiesa haber falsificado avales y facturas durante la campaña electoral, ahora se agrega el robo de cientos de identidades de la provincia de Tierra del Fuego.

El Destape pudo acceder al listado de personas afiliadas al partido gobernante en la provincia fueguina, y logró dar con el robo de al menos 100 identidades que desconocían que su firma figura dentro del PRO.

Dentro de la nómina, existen 76 afiliados que pertencen a Tolhuin, un pequeño pueblo que cuenta, según el último censo de población nacional, con apenas 3.000 habitantes, así como también existen registros de personas cuyo domicilio registrado es de Bahía Blanca, Tucumán, Salta, Formosa, Catamarca y Misiones.

La semana pasada, El Destape también había podido comprobar la veracidad de los dichos de Roma en los audios donde confiesa haber falsificado avales para poder presentarse como candidato y así obtener una banca como diputado: Silvana Mingi y Susana Curletto figuraban en la listas de avalistas, y sostuvieron en diálogo con este medio que "nunca" firmaron ningún aval para la campaña de Roma, es decir, que su firma fue falsificada.

Según relató Curletto, ella sí supo ser afiliada al partido, pero no firmó jamás un aval para impulsar la candidatura del hoy legislador nacional: "No firmé nada. Me habían dicho que mi nombre estaba, pero nunca jamás firmé, me deben haber falsificado la firma".

Por su parte, Mingi también se expresó en el mismo sentido, y se vio sorprendida al enterarse que también figura como avalista de Roma: "Yo me afilié en su momento, pero nunca avalé la candidatura de Roma. Incluso me desafilié al poco tiempo del PRO porque no quiero tener nada que ver con este gobierno".