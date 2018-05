[Exclusivo] Cómo fue la pelea entre Macri, Clarín y Lanata que casi hace caer su debut en El Trece

El presidente Mauricio Macri, autoridades del Grupo Clarín y el periodista ultraoficialista Jorge Lanata protagonizaron un escándalo antes de la salida del primer programa del periodista en El Trece.

El Presidente lo llamó en persona a Lanata para que no difunda el informe contra Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, y sus negocios con Farmacity, según revelaron fuentes a El Destape.

Sin embargo, Lanata no aceptó el pedido y, de forma no elegante, afirmó que no obedecería el reclamo de Macri. El mandatario le insinuó que el periodista había "arreglado" con el Colegio de Farmacéuticos, según revelaron testigos del entredicho.

Luego, se metieron autoridades de los medios oficialistas Grupo Clarín y de El Trece para pedirle también a Lanata que retire el informe contra el funcionario macrista.

Lanata, afín al gobierno, habría amenazado con no hacer el programa debut del domingo, que finalmente salió ayer a la noche, indicaron los informantes a este medio.

Hubo una negociación donde salió el informe "lavado" contra Quintana, uno de los tantos funcionarios complicados.Por otra parte, y como dato color, varios ministros llamaron al canal y al programa para saber si estaban implicados en el informe.