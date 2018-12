El Tribunal Oral Federal 4 le otorgó el beneficio al ex vicepresidente.

El ex vicepresidente Amado Boudou fue excarcelado por decisión del Tribunal Oral Federal 4, el mismo que lo había condenado a 5 años y 10 meses de prisión, en el marco de la causa por la venta de ex Ciccone.

En agosto de este año, el ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado a 5 años y diez meses de prisión por la causa de la ex Ciccone Calcográfica.

El lunes pasado, los abogados del ex funcionarios, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort pidieron su excarcelación ante el Tribunal o que le coloquen una tobillera electrónica con GPS. La presentación se basó en la resolución del viernes pasado del juez Ariel Lijo en una parte del caso relacionado con la ruta del dinero para la compra de la imprenta, no hay sospechas de que el ex vice pueda entorpecer la investigación.

En su cuenta de Twitter, el abogado Rúa publicó la resolución de la Justicia en la que especifica los argumentos para la excarcelación del vicepresidente.

La resolución indica "hacer lugar al pedido excarcelatorio formulado por la defensa de Amado Boudou, bajo la caución real de un millon de pesos y previa colocación de un dispositivo de monitoreo GPS".

Entre otras resoluciones, se encuentra la prohibición para salir del país y la obligación de comparecer ante el Tribunal cada 15 días.