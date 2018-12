SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La abogada Graciana Peñafort informó que liberaron a Facundo Daelli, el joven que cuestionó al fiscal Germán Moldes en un bar.

Embed Facundo fue excarcelado. Esta la familia yendo a buscarlo. Abrazo a todos y gracias por el aguante — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 22 de diciembre de 2018

El joven había sido detenido el viernes por la tarde luego de que el juez federal Ariel Lijo diera la orden. Peñafort explicó que la acción de Daelli no fue un delito y la detención es una forma de "censura".

"Facundo manifestó una opinión política sobre los antecedentes de Moldes y sobre su actuación pública. Yo puedo comprender que no sea grata. Pero que no te guste una opinión de alguien no lo convierte en delito. La criminalizacion de las opiniones ES CENSURA", afirmó Peñafort.



Peñafort, se "está castigando el primer principio de un estado democrático, que es que haya libertad de expresión".