Ex candidato intendente de Cambiemos: "¿Justo ahora aparecen los cuadernos?"

El ex candidato a intendente de Ituzaingó Gustavo Marasco se mostró sorprendido por el momento en que se reveló el caso de "los cuadernos de la corrupción" y deslizó que podría tener vínculo con el escándalo de los aportantes truchos.

"Esto pasó justo cuando se estaba complicando el tema de los aportantes truchos", manifestó Marasco en una entrevista por Radio 10.

Embed

El ex candidato a intendente además manifestó que no le permiten hablar en algunos medios de comunicación como América y Canal 26.

Embed

“En su momento denuncié a gente como José López y Lázaro Baéz, por lo que no me pueden decir nada. Pero me indignó ver a Paula Olivetto y a Graciela Ocaña salir a hablar de un cuadernito mientras no aparecían a decir nada de los aportantes", afirmó Marasco.