Evo Morales denunció "golpes judiciales" contra ex presidentes de América Latina

El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, recibió el Doctorado Honoris Causa en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) en reconocimiento a su trayectoria política, sindical y social y por llevar a cabo acciones en la defensa de los pueblos e impulsar la inclusión social a través de la educación y el trabajo digno.

Con un auditorio que rebalsó de espectadores, el mandatario repasó su gestión que se basó en la refundación de Bolivia y en la nacionalización de la economía para tener un país libre, justo y soberano. Además, subrayó la importancia de “la nacionalización e los servicios básicos” al advertir que “debe ser un derecho humano y no un negocio privado”.

Mientras que desde la Cancillería Argentina le exigieron al presidente que "no se entrometa en la política local y se mantenga al margen de cualquier expresión partidaria", Morales Ayma respondió con un análisis de la frágil situación que atraviesan los países de la región ante el avance de la derecha con el apoyo de Estado Unidos y que ha llevado adelante una persecución de los líderes “populistas” como en el caso del ex presidente de Brasil, Lula Da Silva, la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa.

evo morales (1).jpg

“Los golpes de estado antes eran golpes militares, eran dictaduras pero ahora se han inventado otra clase de golpes de Estado que es el golpe judicial o congresal. Desde el norte nos dicen que debe haber independencia de poderes pero ¿quién nombra al fiscal en Estados Unidos?”, aseveró Morales Ayma y apuntó que “las fuerzas armadas sometidas al comando sur no garantizan ninguna soberanía”.

Asimismo, aclaró que “sólo una soberanía política no garantiza la soberanía del pueblo” por el contrario remarcó que “una soberanía política, social, cultural e ideológica se debe acompañar con una soberanía económica que es lo más difícil” y manifestó su “expresa “confianza en los movimientos sociales” para enfrentar “las debilidades” en América Latina.

“Las transformaciones estructurales vienen de las luchas de los movimientos sociales. En Bolivia, gracias a la unidad del pueblo dimos un paso importante para dejar el Estado colonial y tener hoy un Estado plurinacional, libre y soberano”, replicó.

La visita fugaz del presidente boliviano se da en el marco de una tensa relación diplomática con Argentina debido a la posición que tomó el mandatario ante la embestida judicial contra la ex presidenta que fue denunciar la falta de un Estado de derecho en el país. Esto llevó a que Morales Ayma y el presidente Mauricio Macri no tuvieran un encuentro oficial.

evo morales.jpg

En ese punto, el representante boliviano insistió en la importancia de que “el Estado tenga sus empresas” como así también que “los recursos naturales no pueden estar en manos de extranjeros cuando es u derecho humano”.

A su vez, recordó que en 2018 la economía boliviana será la que más creció en América latina, con un PBI que crecerá 4.5% en comparación a la economía argentina en donde el PBI caerá más de un 2%.

Y arremetió: “Tenemos profundas diferencias con el capitalismo pero también una profunda reflexión de que en América latina hay partidos llamados socialistas y comunistas pero si no son anti imperialistas, no son de izquierda y mucho menos del pueblo”.

“Gracias a la unidad del pueblo dimos un paso importante, dejar el estado colonial para tener un Estado plurinacional, libre y soberano. Antes gobernaban los gringos y ahora gobernamos los indios en Bolivia”, sentenció Morales Ayma.

Morales recibió la distinción de manos de estudiantes de la universidad en el marco de un acto que lo tuvo como principal orador. Del encuentro, además participó el rector de la UMET, Nicolás Trotta; el titular del gremio de encargados de edificios, Víctor Santa María.