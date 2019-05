El ex ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido volvió a generar repudio en las redes sociales con sus comentarios negacioanistas y “gorilas”, ahora reiteró su reclamo de que retiren la figura de Eva Perón del edificio de Desarrollo Social.

En el marco del natalicio de la “abanderada de los humildes”, el ex funcionario apuntó con duras críticas y exigió que retiren su imagen del edificio del Ministerio.

En su cuenta de Twitter, Lopérfido insistió en su idea de bajar la gigante imagen con el rostro de Evita: “Hoy cumpliría 100 años la abanderada del adoctrinamiento, la propaganda y el fanatismo peronista. Por eso, es probable que en algunas escuelas, “maestras militantes” intenten peronizar a nuestros hijos. Estemos atentos”.

Embed Hoy cumpliría 100 años Eva Perón. ¿No sería un excelente día para que anuncien que bajan el adefesio fascista que está en la 9 de Julio en un edificio público? Sería una extraordinaria medida cívica conmemorando el natalicio. Esto, por ejemplo, lo sacaron en Italia. pic.twitter.com/9Okib9hq3z — Dario Loperfido (@LoperfidoDario) 7 de mayo de 2019

Pero no es la primera ocasión. En febrero pasado, y también vía Twitter, el ex funcionario del gobierno de Fernando De la Rúa se preguntó: “Tema para el domingo. No habría que sacar ese adefesio fascista de la Av 9 de Julio? El edificio es nacional pero el campo visual es de los porteños. Tiene todas las taras fascistas: culto a la personalidad, desproporción, glorificación autoritaria. Que tengan un lindo domingo”.