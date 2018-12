Etchevehere aseguró que Cambiemos no tiene previsto bajar las retenciones

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, confirmó que el Gobierno no tiene planes de bajar las retenciones. La desmentida se produjo luego de que distintos medios difundieran que en 2019 el Gobierno tendría entre sus planes reducir las retenciones.

"No me consta que el Gobierno evalúe bajarlas", expresó el ex presidente de la Sociedad Rural en diálogo con el portal Infobae.

"No conozco la fuente que brindó la información que se publicó en las últimas horas. A partir de que apareció el artículo chequeamos internamente y nadie hizo ese tipo de declaraciones", agregó Etchevehere.

Por otro lado, el secretario reveló los planes de la cartera que lidera para el próximo año: "Durante el 2019 se deberán adoptar las medidas necesarias para mejorar la situación de la macro economía de la mano de un presupuesto equilibrado, ya que el productor argentino requiere inflación y tasas de interés similares a las de nuestros competidores".