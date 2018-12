Estimado René Pérez: Una nueva canción para el ex Calle 13 "Residente"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En el último año el hip hop en español se vio alborotado por una serie de "tiraderas" (canciones donde los raperos confrontan a través de la lirica) con el rapero René Pérez Joglar alias Residente (ex vocalista de Calle 13) como protagonista y diversos raperos de América Latina, como el caso de Tempo, NK Profeta y Tek Uno.

En esta ocasión, la canción que tiene como destinatario al puertorriqueño autor de hits de lo más variados como Atrévete y Latinoamérica, es del rapero argentino Daniel Devita (Doble D), la cual no entraría en la categoría de "tiradera", sino más bien en un modo de "reflexión" como expresó en sus redes sociales.

En la canción el artista reconoce el compromiso de Residente en sus canciones, agradece que hable por los humildes en los medios masivos y llama a la cultura del Hip Hop a dejar las rivalidades tribales y enfocarse en los "verdaderos enemigos de los trabajadores", cargando las tintas, como es su costumbre, contra figuras de la política como Jair Bolsonaro, Mauricio Macri, Lenin Moreno, el Fondo Monetario Internacional y las bases militares norteamericanas.

"El rap será lo que debe o no será " sentencia el argentino, que también crítica la ostentación que muchas veces se expresa en el rap latino y se evidencia en frases como "Toque para 500.000 en julio de este año y este viernes en un club más chico que un cuarto de baño, no hago números, pienso y me esguinso, me aburre como episodio nuevo de Los Simpson " en referencia a su presentación el 9 de Julio en la multitudinaria convocatoria contra el FMI y su show junto al fundador de Pink Floyd Roger Waters, en contraste con sus pequeños conciertos en bares y su apoyo a reclamos populares tocando en los barrios.

Llegando al final del track de mas de 5 minutos de duración, se despacha con frases como "El rap será el que ayude a mantener al pueblo manso o será el que nos libre del tormento del Cadalso. Estimado René Pérez, manos a la obra que hay algunos que quieren comprar las almas con dinero y no los vamos a dejar, acá tiene un compañero". Desafiando al artista a seguir haciendo visibles a los más débiles a través de sus canciones, dejando de lado las controversias entre raperos.