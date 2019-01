SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El actor Esteban Lamothe, protagonista de "Campanas en la noche"junto a Calu Rivero, habló sobre la campaña boicot que iniciaron en contra de la tira televisiva, impulsada sobre todo por los fans de Juan Darthés, el actor denunciado de violación por parte de Thelma Fardin y que también Rivero había denunciado públicamente por acoso.

Bajo el hashtag #MiraComoNoTeMiro (en alusión a la frase que utilizó el colectivo de Actrices Argentinasal momento de acompañar la denuncia). Incluso elaboraron un flyer virtual invitando a un "apagón" de televisores la noche del debut de la novela.

Al respecto, Lamothe habló de las redes sociales, lugar donde se llevó a cabo la campaña en contra de la tira, sobre todo en Twitter y afirmó que se lo tomó “con humor”.

Y agregó, en diálogo con Infobae: “La verdad que me dio risa. No me produce ni dolor. Twitter es un lugar donde veo muchos haters. Me parece una reacción medio desesperada, chiquilina, y de un grupo muy menor de gente que está muy al pedo y que está odiando en esta red social. Dejémonos de pensar que Twitter es tendencia de algo porque vamos a estar en manos de unos imbéciles”.