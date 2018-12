"Me debo a la gente que me votó y a los que no y se hace cada vez más difícil salir a la calle y dar la cara", expresó la edil.

En medio de la sesión por el Presupuesto de Esteban Echeverría, la concejal por Cambiemos Paula Villa anunció su pase al bloque Unidad Ciudadana – PJ por diferencias con el Gobierno nacional y provincial. Es la segunda concejal que pierde el PRO ya que anteriormente la edil Alejandra Giménez, había decidido abandonar el espacio para pasarse al peronismo.

En diálogo con el medio local FM Alternativa con el periodista Gerardo Cabrera, Villa explicó: “Me debo a la gente que me votó y a los que no y se hace cada vez más difícil salir a la calle y dar la cara. La gente la está pasando muy mal. Sobre todo lo que más me afecta es que no tienen para comer, es duro pero es así y la verdad que ya esto no se podía sostener más”.

“La verdad que hace bastante meses dejé de ir a los timbreos y la verdad que hace varios meses que informé mi incomodidad por las medidas que toma el Gobierno provincial y nacional. No podía seguir siendo cómplice”, confesó.

La decisión tomó por sorpresa a sus compañeros de bloque, ya que, según indicaron les envió “un Whatsapp antes de empezar la sesión” anunciando su pase al peronismo y advirtieron sobre “lo llamativo” de su pase en medio de la sesión en la que se trató el Presupuesto 2019.

Además, admitió “nadie” sabía lo que iba a decir en la sesión. Según pudo reconstruir El Destape, entrada las 8 am, la concejal tomó la palabra, pidió una moción e hizo su descargo de por qué tomaba al decisión de abandonar el espacio que conformó por más de dos años. Entre lágrimas, leyó sus razones y al finalizar corrió su banca para el sector del oficialismo.

En las gradas, una concurrida presencia de vecinos y militantes apoyaron su decisión. Desde Cambiemos chicanearon: “Paula Villa no va poder festejar el Día de la Lealtad porque de lealtad no entiende nada”.