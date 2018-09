Tras la devaluación promedio del 23 por ciento, El Destape se contactó con referentes de los supermercados para que adelanten en qué porcentaje se trasladará a precios la suba del dólar.

Héctor Polino, director de la consultora Consumidores Libres: “La devaluación impactará con fuerza en los medicamentos”

Vemos que el impacto será importante, pero será frenado por la caída del consumo. No se puede aumentar tanto los precios si la gente no compra nada. El aumento del precio del dólar llevará a un aumento de precios que no será del todo inmediato. Estamos en estanflación: hay una brusca caída del consumo que impide el traslado espontáneo a precios.

Todo impactará aún más en la gente que hace menos compras, que ha pasado de primeras marcas a comprar segundas marcas, que ha pasado de hacer compras quincenales a ir al supermercado todos los días. Y se ha pasado a hacer compras en ferias itinerantes y cada vez hay más gente que se fue al mayorista.

En Argentina, el dólar impacta en los medicamentos que ya tuvieron un aumento sideral. Los jubilados que perciben el haber previsional mínimo van a ser los más afectados. En este contexto, el Gobierno convocó a una audiencia pública por el aumento del gas el próximo martes.

Alberto Samid, empresario de la carne: "La gente tiene hambre"

El traslado de la devaluación a la inflación es un problema menor, algo anecdótico. Lo que yo veo es que la gente cada vez tiene menos para comprar, la clase media se fue para abajo y hay hambre. Tenemos que solucionar el problema de fondo que es que la Argentina va rumbo al colapso, a la quiebra.

Las empresas extranjeras se llevan todos los recursos y nosotros pagamos los costos. Esto pasa con el campo, pasa con las mineras, con la electricidad. La riqueza es de ellos y los gastos son nuestros. Si seguimos así nos vamos a seguir endeudando y vamos tener fundidos. La única solución es que hay que hacer cargo a ellos de los gastos o que se manden a mudar.

Fernando Aguirre - Vocero de la Cámara Argentina de Supermercados: “Hay una inflación reprimida”

Cuando sube el dólar, suben los precios y negarlo sería ocultar la realidad. Los precios vienen subiendo mucho desde hace unos cuantos días, semanas y meses. Recibimos todos los días proveedores con aumento de lista de entre el 5% y el 10%. Algunos todavía no se han trasladado porque el consumo está muy bajo.