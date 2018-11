SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La esposa del tripulante Gabriel Alfaro Rodríguez, Andrea Merelles, criticó al presidente, Mauricio Macri, por haber participado de una fiesta en medio del duelo nacional decretado en homenaje a los 44 tripulantes que llevaba el submarino ARA San Juan, encontrado a 900 metros de profundidad marina y a 500 kilómetros al Este de Comodoro Rivadavia.

"Es una vergüenza que el Presidente vaya a una fiesta a bailar en medio del duelo nacional", sostuvo.

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Merelles aseguró que "al Presidente nunca le importaron los familiares del ARA San Juan” y contó conmovida: "Ayer le tuve que contar a mi hijo de 8 años que su papá no va a volver".

En este sentido, Merelles señaló que "a Macri nunca le importó el ARA San Juan. cuando estuvimos en Plaza de Mayo ni se acercó. ¿Cómo no se va a ir a bailar a una fiesta privada ese mismo día?".

Además, remarcó que "el Gobierno está ocultando algo muy grande”, y pidió la renuncia del Ministro de Defensa: ”Aguad no debería seguir siendo ministro de Defensa”.

"El ex jefe de la Armada Lopez Mazzeo mandó a destruir pruebas, y la jueza Yañez mandó a investigar dos meses después. La Jueza nunca estuvo del lado de los familiares", sentenció Merelles.

Y exigió que refloten al submarino: "Necesito que me devuelvan a mi esposo para darle cristiana sepultura, él me pidió que no lo deje en el mar".