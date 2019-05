Ramos Padilla llamó a indagatoria a la supuesta coach de Fariña

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó para mañana a indagatoria a la abogada que afirmó haber entrenado por orden del Gobierno al "arrepentido" Leonado Fariña en sus declaraciones en las causas judiciales por manejo de obra pública durante el kirchnerismo.

La citación a la abogada Florencia Guijo es en calidad de imputada y fue fijada por el magistrado para este jueves en los Tribunales Federales de Dolores.

"Sí, yo entrené a Leonardo Fariña para que declare sobre la obra pública. Él no tenía la menor idea sobre obra pública. Parecía un chiste. Después, en la declaración y hasta en la televisión, usaba mis palabras. Yo me reía sola. El que me contrató fue un hombre que se sabía era de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el doctor Raúl Copes, un hombre originario del radicalismo que hacía años estaba en la SIDE", declaró la abogada en una entrevista dada a Página/12 el pasado fin de semana.

La indagatoria está convocada para este jueves a las 12 del mediodía, en el juzgado de Ramos Padilla en la ciudad de Dolores.

Según consta en el llamado a indagatoria, "Fariña en su declaración indagatoria de fecha 8 de abril de 2016 y subsiguientes –principalmente en su declaración del 1º de agosto de 2016-, le habría sido enviada a una casilla de correo electrónico abierta a tal fin. En dicho intercambio de mensajes aparece como remitente una cuenta vinculada a Florencia Guijo".

"El domingo pasado, se publicó en la prensa una entrevista presuntamente brindada por la nombrada en la que se ratificaría su participación en aquellos hechos, así como también la de personal de la A.F.I", recuerda el magistrado.

