La contundente respuesta de Ramos Padilla cuando TN sugirió si era kirchnerista

El juez federal Alejo Ramos Padilla respondió a las chicanas de quienes intentan desprestigiar su trabajo delante de la causa de espionaje ilegal por cercanía a Justicia Legítima y replicó con argumentos que “si no hay pruebas, ninguna causa va a funcionar”.

ramos.mp4

En un móvil con el canal oficialista TN, el periodista le preguntó qué respondía a quienes lo acusan de tener cercanía al espacio kirchnerista y que por eso su fallo sería parcial; y el magistrado le aclaró: “Aunque me quieren vincular con un sector u otro, yo me tengo que atener a las pruebas y pocas veces he encontrado tantas pruebas como en este caso”.

“Puedo tener mi ideología pero en los juzgados litigan absolutamente todos. Venga quien venga, si no hay pruebas ninguna causa va a funcionar”, arremetió.