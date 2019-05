Entre Ríos: la defensa de Varisco apunta a Marcelo D'Alessio en la causa por narcotráfico

La escandalosa red de espionaje ilegal que investiga el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, tiene una arista en Paraná. Y llega de la mano de uno de sus protagonistas centrales, Marcelo D'Alessio. El falso abogado, preso y acusado de extorsionar a testigos de causas judiciales para que declaren en contra de la gestión anterior, habría tenido participación en la causa que investiga la Justicia Federal en Paraná por vínculos de la gestión municipal con una narcobanda, y en la que se encuentra procesado nada más ni nada menos que el propio intendente Sergio Varisco.

El dato se conoció el 10 de abril. Los abogados defensores del presidente municipal, Miguel Cullen y Rubén Paglioto, brindaron una conferencia de prensa donde ratificaron que consta dentro del expediente de Ramos Padilla un apartado donde D'Alessio se comunica con Pedro Etchebest -el denunciante que destapó la olla- y le indica de un viaje a Paraná para un “operativo de droga”.

Si bien en la conversación no se habla de Varisco ni se hace referencia expresa al mandatario local, lo cierto es que el Tribunal Oral Federal -TOF- habilitó a que los letrados accedan al expediente, de modo de corroborar su coartada, que es que el operador judicial pudo haber estado haciendo de las suyas en el marco del expediente que hoy lleva adelante el juez Federal de Paraná, Leandro Ríos.

“Hola súper Pedro. Bueno yo estoy saliendo ahora de Canal 13 ahora tengo un operativo. Voy a ir a Paraná y vuelvo. Ya le hice la nota para que salga el lunes después de que este hombre declare. Entonces ya tengo preparada la nota por Rodrigo Alegre para TN Central y Canal 13 en Telenoche. Así que bueno, ya tengo cerrado el operativo del arrepentido, así que bueno, ahora me voy a hacer un operativo de droga y bueno... así sigue mi semana” le dijo D'Alessio a Etchebest el 1 de febrero. El diálogo consta en la foja 181 del auto de procesamiento.

“Cuando llega lo de Ramos Padilla, leímos el procesamiento y empezamos a ver de que a D'Alessio se lo acusa de plantar prueba, de hacer seguimiento, de generar ablande a los testigos para que declaren de una forma u otra. Y en esta causa de Paraná nosotros vemos actitudes que pueden haber sido inducidas por prácticas similares” señaló Cullen en Radio UNER hace pocos días.

Lo dicho en la emisora fue ratificado por el letrado a El Destape: “Cuando vemos que D'Alessio dice que viene a Paraná a hablar de una operación se nos unieron todos los cabos, toda esta asociación que veníamos haciendo. Hay un hilo conductor, con un sujeto que por lo menos vino una vez, sino más”.

Cullen es integrante de la Asociación de Pensamiento Penal -APP-, que emitió un comunicado de apoyo al juez Ramos Padilla luego de la embestida que buscó, con Mauricio Macri a la cabeza, sacarlo de su lugar. Asimismo se limitó a hablar del tema en general pero a modo personal.

“Es el escándalo más grande de los últimos 50 años. Estamos hablando de una red paraestatal manejada por el gobierno en tiempos de democracia, cuando es una práctica de dictaduras. Que se dedica a extorsionar y a realizar operaciones para ensuciar políticos o inventar causas para ganar judicialmente lo que no se puede en las urnas. De ese modo se generan repudio con causas armadas y a partir de ahí pueden competir Pero es aún más escandaloso que la sociedad lo admita casi con naturalidad” señaló el abogado.

Asimismo el letrado remarcó que, para él, no es una situación fuera de lo esperable: “A mí no me sorprende. La Justicia es la única institución no democrática del Estado argentino. Ojalá sirva para purificar. Porque esto no lo descubrió Ramos Padilla, pero sí es él el que se animó a investigarlo”.