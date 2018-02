Espinoza: "Fue una marcha para decirle al Presidente que hay que cambiar el rumbo económico"

El diputado nacional del Bloque FPV-PJ, Fernando Espinoza, acompañó hoy la enorme columna de trabajadores de La Matanza que se manifestó en la avenida 9 de julio. “Es increíble el tamaño de esta movilización; todos los sectores de la sociedad, incluso la clase media que votó a Macri en la última elección, están aquí. En las cuadras que pude caminar me encontré con gente que me decía: yo lo voté, pero ya no le creo más”, comentó.

Para Espinoza esta marcha es una clara expresión de lo siente el pueblo argentino. “Está claro que a pesar de todo lo que el Gobierno trató de hacer para disminuir esta expresión popular en paz del pueblo argentino, a pesar de los aprietes del partido Judicial, hoy el presidente tiene que entender que estamos ante una de las movilizaciones más grandes de los últimos tiempos”.

El diputado criticó las afirmaciones del presidente Macri tras su “retiro espiritual” en Chapadmalal con su Gabinete, donde aseguró que el país está creciendo como nunca. “Hay un desfasaje entre lo que dijo el Presidente a sus ministros en Chapadmalal y la realidad. O el Presidente no ve lo que pasa, o no sabe gobernar, o nos está mintiendo. Cualquiera de estas opciones posibles es muy preocupante para un Presidente de la Nación”.

Según Espinoza, es claro que lo vivido hoy en la 9 de Julio es un mensaje que debe ser escuchado y atendido de inmediato por el Gobierno. “Esta fue una enorme movilización que se hizo en paz. Y fue para decirle a Macri: Presidente así no se puede seguir. Hay que cambiar el rumbo económico. No se puede seguir beneficiando a los grandes sectores concentrados, a los sojeros y a las mineras con la quita de retenciones y a los sectores financieros a quienes les generó grandes ganancias a través de la especulación. Y esto pasa al mismo tiempo que le pega al bolsillo de los trabajadores con los tarifazos y a los abuelos, a quienes les sacó 1000 millones de pesos con la Ley de Jubilaciones”.

El legislador nacional describió la realidad argentina que motivó a esta marcha, con base en los números económicos y sociales. “En qué país del mundo aumentan 1000% los servicios como el gas, es agua y la luz. En qué país del mundo aumentan más 100% los alimentos y las naftas en casi 20% en dos meses. La desocupación pasó del 6% al 12%. Todo esto en apenas dos años. Y mientras tanto el aumento de los salarios no llega al 40%. Ya la clase media no llega a fin de mes”, destacó.