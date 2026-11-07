Yanina Latorre rompió el silencio y habló sobre que hará con su futuro: "Yo no tengo ganas de..."

Yanina Latorre rompió el silencio sobre su futuro televisivo, en medio de la incertidumbre que generó la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre. La conductora de Sálvese quien pueda (América TV) habló del tema en su programa de radio, Yanina 107.9, en El Observador, y dejó varias pistas sobre lo que viene.

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La operación sacudió al canal, porque la productora que Mariano Chihade vendió recientemente está a cargo de LAM, DDM y SQP. Por eso, América TV deberá reorganizar su grilla para el año próximo, mientras Latorre, Ángel de Brito y Mariana Fabbiani analizan si se quedan o si se mudan a El Nueve o a otra señal.

Yanina Latorre se refirió a su futuro.

“Mi decisión depende de mí”

Después de varios días de dudas, la panelista se mostró mucho más segura que antes. “Estoy bastante más definida que la semana anterior. No lo charlé con nadie, solo con mi marido”, contó al aire.

Además, dejó en claro que no piensa atar su futuro al de su compañero de LAM. “Mi decisión no depende de Ángel. Mi decisión depende de mí”, aseguró, con su habitual estilo directo.

El dardo contra El Nueve

Como era de esperarse, Latorre no se guardó nada al hablar de la posible mudanza. Sin vueltas, disparó que “El Nueve no tiene identidad”, una frase que seguramente no cayó nada bien del otro lado.

Luego, contó cómo fue la conversación cuando le acercaron la propuesta y le plantearon que, junto a De Brito, podían levantar al canal. “Yo no tengo ganas de vivir levantando canales, que lo levante otro. Acá estoy instalada”, respondió, en una frase que resume con claridad su postura.

Elogios para América

Por otra parte, la conductora volvió a destacar el presente de la emisora en la que trabaja. “Este es el mejor año del canal desde que yo estoy en América”, remarcó, en un nuevo guiño a la señal que hoy la tiene como una de sus figuras.

Con estas declaraciones, todo indicaría que Yanina seguiría al frente de Sálvese quien pueda, aunque por el momento no hay una confirmación oficial. Por ahora, lo único seguro es que no piensa hacer mudanza ni levantar canales ajenos, y que en América, como ella misma dijo, ya tiene el sillón bien calentito.