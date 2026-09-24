Yanina Latorre reveló quién es la figura de la Selección Argentina que sale con Viviana Canosa: "Está casado"

Yanina Latorre salió a poner en duda la historia de amor que Viviana Canosa viene relatando en su streaming, luego de asegurar que conoce la identidad real del exfutbolista de la Selección Argentina con el que la conductora se ilusiona. La panelista lanzó un dato que complica por completo el relato romántico de su colega.

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Tras escuchar el audio en el que Viviana Canosa contaba los detalles de su vínculo, Yanina Latorre no dudó en su programa de El Observador: "Ah, ya sé quién es, si es el que me dijo a mí. Está casado", disparó, dejando planteada una duda que contradice de lleno la versión que la conductora venía construyendo en su propio ciclo.

Yanina Latorre contó detalles del romance de Viviana Canosa.

¿Quién es el ex jugador de fútbol que va por Viviana Canosa?

Consultada por su compañero Gustavo Noriega para que diera más pistas a través de un enigmático, Latorre se negó de manera tajante. "No, es muy fácil de sacar si lo hago. Es casado. A mí me contó que un día la llevó a la casa, que se habían visto", explicó, dejando en claro que maneja información de primera mano que decidió no exponer públicamente por ahora.

Sus dudas sobre el relato de Canosa

La panelista fue más allá y planteó su escepticismo general frente a la forma en que su colega suele contar este tipo de historias. "Permitime dudar de todo, porque para mí Viviana se hace la graciosa. Porque tuve un año remándole los pases, pases divinos, pero ahora está entrando en ese mood, que me parece bien, porque cuando cuenta esto es graciosa. No es la que está enojada con el mundo", señaló, marcando una diferencia entre la Viviana que conoce en privado y la que se muestra actualmente en su programa.

Todo comenzó cuando la propia conductora sorprendió a los oyentes de El Bulo de Viviana (Carnaval Stream) al contar que mantiene contacto desde hace siete años con un exjugador de la Selección que ya no reside en el país. "Me escribió el jugador de fútbol", relató, y agregó detalles sobre el intercambio que finalmente derivó en la organización de una cita: "De la nada me dice 'pasaron 17 días', le dije 'ay, qué lindo que sos, la semana que viene'".

Expectativas moderadas para el encuentro

Pese a la ilusión con la que contó la historia, Canosa se mostró cauta sobre cómo imagina el desenlace del encuentro: "Como mucho voy a ir a comer y ahí terminó. Una cena, una comida rica y nada más", aclaró, aunque no evitó bromear con una posibilidad más ambiciosa: "Si nos casamos, me imagino una fiesta tremenda porque vendría mucha gente de afuera".