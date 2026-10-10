Vuelven Adrián Suar y Guillermo Francella: Ángel de Brito contó en la serie que actuarán juntos

Guillermo Francella y Adrián Suar, dos de las figuras más influyentes de la actuación argentina, podrían coincidir en un mismo proyecto. La novedad la dio a conocer Ángel de Brito a través de las redes sociales de LAM, donde anticipó el destino que tendrían ambos actores en los próximos meses y generó una enorme repercusión en el mundo del espectáculo.

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La primicia de LAM

Con imágenes exclusivas, la cuenta del programa de América TV publicó un mensaje breve pero contundente: “PRIMICIA: Suar y Francella actúan en la serie de Occhiato”. El propio De Brito replicó la información en sus plataformas, una señal de que el dato habría sido chequeado con fuentes cercanas a la producción. Hasta ese momento, ningún otro medio había adelantado la noticia.

Occhiato sigue sumando figuras para su serie.

Una ficción con sello de streaming

El proyecto en cuestión es la serie que prepara Nadie Dice Nada, el programa más exitoso de Luzu TV. Nicolás Occhiato, dueño del canal de streaming, encabeza la producción con la idea de que los integrantes del ciclo ocupen los papeles centrales. Según trascendió, el guion estaría a cargo de Santi Talledo y el elenco principal contaría con Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Talledo y Martín Garabal.

Qué papel tendrán

Por ahora, no se conocen detalles sobre el rol de cada uno. Podría tratarse de personajes con peso propio en la trama o de participaciones especiales en escenas puntuales, una fórmula habitual cuando una ficción busca sumar figuras de renombre. Tampoco está claro si ambos compartirán escenas.

El vínculo de Francella con Luzu no es nuevo: su hija, Yoyi Francella, forma parte del canal, y el actor ya visitó en varias oportunidades el estudio de Nadie Dice Nada, donde protagonizó momentos que se volvieron virales.

Dos pesos pesados

La presencia de ambos le daría a la serie un respaldo de enorme peso, Francella es uno de los actores más populares del país, con éxitos en cine y televisión que trascendieron fronteras, como El secreto de sus ojos y El Encargado. Suar, por su parte, combina una extensa carrera frente a cámara con su rol como productor y referente de la industria televisiva.

Con el correr de las semanas se conocerán más detalles, mientras tanto, la apuesta de Occhiato deja en claro que Luzu TV busca dar un salto en la ficción, de la mano de los nombres más reconocidos de la actuación argentina.