Volvió a tocar después de su muerte: el llanto del hijo de Marcos Camino en pleno recital de Los Palmeras

La muerte de Marcos Camino sacudió al mundo de la música tropical y abrió una pregunta sobre el futuro de Los Palmeras. La respuesta llegó desde el escenario: los músicos decidieron dar el recital previsto en Las Lomitas, Formosa, pese al fallecimiento de su fundador. En medio del dolor, su hijo se quebró al ver la foto de su padre detrás de la banda.

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“El show debe continuar”

Bajo ese lema, los integrantes del grupo santafesino se subieron al escenario a pesar de la pérdida. No fue fácil. El recital se convirtió en un emotivo y necesario homenaje a su líder, que conmovió a músicos y espectadores por igual.

El hijo de Marcos Camino no pudo contener sus lágrimas.

Uno de los momentos más desgarradores llegó cuando apareció una gigantografía de Camino detrás del escenario. La imagen, en blanco y negro, lo mostraba sonriente junto a los años de nacimiento y fallecimiento: 1950-2026.

Las palabras de uno de los integrantes

Uno de los músicos le dedicó unas palabras. “Nuestro mentor, este líder de la música tropical que ha dejado este mundo, está acá. Acá lo tenemos, está en cada uno de ustedes porque ese es el cariño que supo cosechar a través de su larga historia de músico”, dijo. Y agregó: “Nos dejó una enseñanza, por eso estamos aquí hoy. Nos enseñó el respeto por todos y cada uno de ustedes”.

El llanto del hijo

El público respondió con un enorme y largo aplauso, mientras los músicos no lograban contener las lágrimas. “Aquí están, estos son tus Palmeras, fuerte el aplauso, que siga brillando esa luz, ese talento que has dejado a todos y cada uno y este acordeón que tiene un gran legado, Marquitos Junior Camino, el legado de Los Palmeras”, se escuchó. El hijo del fundador se emocionó y no pudo evitar derramar lágrimas por la partida de su padre.

El integrante del grupo cerró con un mensaje de despedida. “Siempre, para siempre, ¡Vivan Los Palmeras! Y lo vamos a despedir como él quería, como quiso siempre, con la alegría de su pueblo, con la alegría de su gente”, dijo, y dio paso a uno de sus grandes éxitos: “Soy sabalero”.

El último adiós

Después del recital, el grupo viajó en ómnibus a Santa Fe para asistir al velatorio del artista y darle el último adiós. Fueron los propios integrantes quienes se encargaron de llevar el féretro hasta el coche fúnebre al terminar la ceremonia de despedida.

El legado sigue

Con el acordeón de su hijo y el cariño de su gente, Los Palmeras mostraron que la música de Marcos Camino sigue viva. El hijo ya empezó a continuar su legado, sobre el mismo escenario donde su padre dejó una huella imborrable.