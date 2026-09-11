Viviana Canosa se sacó en vivo y confirmó lo que todos creían sobre el gobierno de Milei .

La periodista Viviana Canosa apuntó contra los medios y periodistas que, según su mirada, funcionan como defensores del gobierno de Javier Milei. Durante su programa en El Nueve, la conductora trazó un paralelismo con 678, el ciclo que durante el kirchnerismo fue cuestionado por sectores opositores.

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"Me saca que defiendan a un gobierno corrupto, saqueador", afirmó Canosa al referirse a quienes respaldan al Gobierno. En ese marco, recordó sus propias críticas al histórico programa 678, del que llegó a participar en una oportunidad. "Ellos antes se indignaban con el 678 K. Yo recuerdo que fui una sola vez a ese programa y después lo critiqué mucho, porque me parecía que era propaganda. Y así como critiqué ese 678 critico este 678", sostuvo.

La conductora cuestionó así lo que considera una cobertura mediática favorable al oficialismo y planteó que existe una contradicción entre quienes antes criticaban al programa oficialista y ahora, según su interpretación, adoptan una postura similar frente al gobierno de Milei. "Decían que eso no era periodismo, que solo criticaban a la oposición, y era cierto", señaló Canosa.

"No tienen las pelotas de hablar del presente”

En otro tramo de su crítica, Canosa cuestionó que las discusiones políticas vinculadas al Gobierno se concentren en períodos anteriores en lugar de abordar la actualidad. "Hablan del pasado porque no tienen las pelotas de hablar del presente", lanzó la conductora.

Viviana Canosa se sacó en vivo y confirmó lo que todos creían sobre el gobierno de Milei .

Finalmente, volvió a apuntar contra los comunicadores que considera cercanos al oficialismo y utilizó un juego de palabras para describirlos: "Hacen de voceros, o de ‘boboceros’ de este gobierno".