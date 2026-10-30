Viviana Canosa reveló quién es el Ministro que quiere que lo "rajen": "No queda bien que se vaya"

Viviana Canosa volvió a soltar una teoría picante sobre la interna del Gobierno y dejó una frase que no pasó desapercibida. En su programa en Carnaval, la conductora puso el foco en la relación entre el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich. Lo hizo con un planteo que mezcló análisis político, encuestas y bastante picardía.

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La teoría de Canosa

La periodista aseguró que tiene una hipótesis sobre el futuro de la senadora. “Tengo la teoría que Patricia quiere que la echen, porque ya no queda bien que se vaya y está haciendo todo lo posible para que la rajen”, afirmó. Se trata de su opinión y no de una información confirmada.

Bullrich estaría buscando que Javier Milei la eche.

El silencio de Milei

En su mesa, el tema derivó en una observación llamativa. A los panelistas les pareció raro que el Presidente no tenga exabruptos contra Bullrich, algo que sí suele hacer con otras figuras. Ese silencio fue visto como una pista de la tensión que existe entre ambos.

Lo que quiere Bullrich

Para cerrar, Canosa adelantó lo que, según ella, buscaría la senadora. “La idea de Bullrich es que quiere medio gabinete”, dijo. Con esa frase planteó que la dirigente no solo busca marcar distancia, sino también ganar poder dentro del Gobierno.

La conductora también mencionó un sondeo que habría llegado al Presidente. “La última encuesta que le llegó al presidente es que pierde mano a mano con Bullrich. Se la llevó Caputo”, sostuvo. Según su relato, ese dato explicaría parte del clima que se vive puertas adentro.

“El no llega” y el rol de Macri

Canosa fue más allá y contó cuál sería el discurso de la senadora. “Ella le dice a la gente: el no llega. Macri está detrás de Patricia, la está apoyando”, aseguró. Son declaraciones de la conductora, sin confirmación de los protagonistas.

Habrá que ver si la teoría se cumple o si la senadora decide jugar otra carta. Mientras tanto, entre encuestas y rumores, Patricia Bullrich sigue marcando sus diferencias con las decisiones que viene tomando el gobierno.