Viviana Canosa confirmó su vínculo con un famoso futbolista: "Qué lindo que sos"

Durante una transmisión en vivo del streaming Carnaval, Viviana Canosa causó furor en las redes sociales tras anunciar que tiene un pretendiente futbolista muy reconocido a nivel internacional. Sin embargo, no brindó detalles extensos sobre la identidad del jugador de fútbol. A pesar de eso, dejó la puerta abierta para darle una oportunidad en un futuro.

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En ese marco, la conductora leyó el último mensaje que le habría enviado a su cuenta personal en las redes sociales: "Me llamó el jugador de fútbol, y me dijo hace 7 años que me está... y me dice ‘pasaron 17 días’. Ay que lindo que sos le digo". Luego, detalló sus intenciones con el misterioso jugador: "La semana que viene. Si no es ahora no lo hago más, va y viene, igual como mucho voy a ir a comer y ahí se terminó".

Finalmente, señaló algunas características de la identidad secreta del deportista e imaginó un escenario a futuro con esta persona: "Igual me imagino, si nos casamos con él, va a ser una fiesta tremenda, porque vendría mucha gente de afuera".

El futbolista famoso que le envía mensajes a Viviana Canosa

Luego de esta revelación, Viviana decidió contestarle en vivo para ver la reacción de la misteriosa persona. En ese marco, el futbolista le dijo que estaba en pareja, pero le prometió que se separaría en dos semanas para estar con ella. Por su parte, la conductora le pidió que frenara un poco con los mensajes: “Afloja. Nada me fastidia más que un tipo que me esté escribiendo todo el tiempo”. Finalmente, Viviana marcó sus límites a la hora de vincularse con una persona y describió su relación ideal: "Me gusta el tipo que se atreve pero que no se desubica. Un tipo que no sea invasivo, que no me enloquezca con mensajes".