Venus Psíquica predijo quién ganará la segunda vuelta en Brasil y será el nuevo presidente: "Los caminos se desbloquean"

El clima político en Brasil está al rojo vivo de cara a la definitoria segunda vuelta electoral y las especulaciones no paran de crecer. En este marco de máxima tensión e incertidumbre, la reconocida vidente Venus Psíquica sorprendió a sus seguidores al lanzar una impactante predicción sobre quién se consagrará como el nuevo presidente del país vecino.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, la tarotista y canalizadora reveló qué le indicaron sus guías espirituales al ser consultada sobre el futuro político de la región. Según sus palabras, los comicios estarán marcados por una paridad inédita, marchas en las calles y jugadas traicioneras que saldrán a la luz en el tramo final de la campaña.

La contundente predicción de Venus Psíquica sobre las elecciones en Brasil

"Preguntamos a nuestros dioses quién será el nuevo presidente en Brasil. Mis dioses me revelan que el nuevo presidente es Lula da Silva", lanzó de manera categórica la psíquica. Sin embargo, advirtió que la victoria no será nada fácil y que el conteo de votos mantendrá en vilo a todo el continente: "Las elecciones van a ser muy ajustadas, muy reñidas, con poquitas diferencias y con muchas personas en las calles".

Asimismo, la vidente destacó que la clave del comicio estará en los últimos minutos del escrutinio y en revelaciones de último momento que cambiarán el escenario. "Van a haber traiciones que salen a la luz. Los caminos que estaban bloqueados de Lula da Silva se desbloquean en el último instante, ganando las elecciones", aseguró.

Venus Psíquica lanzó una impactante predicción para la segunda vuelta de las elecciones en Brasil.

Para cerrar, Venus Psíquica remarcó la fuerza de su visión y dejó un mensaje contundente para sus seguidores sobre el destino del país vecino: "Lo que mis dioses ven decretado en su final no cambia. La energía terrestre puede demorarse o adelantarse, pero nunca cambiar el final decretado", sentenció.