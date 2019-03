El humorista Antonio Gasalla no quiso responder preguntas del periodista Santiago Riva Roy, de los Angeles de la mañana, que se emite por El Trece, y se vivió un momento de tensión que terminó con un portazo del auto sobre el brazo del cronista.

"No contesto preguntas", dijo Gasalla ante la presencia del periodista. Riva Roy le planteó que el humorista va a hacer teatro con Flavio Mendoza, a lo que respondió: "Si ya lo sabés, para qué me preguntás".

Pese a la negativa de Gasalla, el periodista continuó con el interrogatorio mientras el humorista huía: "No podés la vida haciendo preguntas, se te va a vaciar el cerebro" y le dijo: "Salí del medio, dejame de joder, no me rompás los huevos".

Acto seguido, el humorista se metió en el auto que lo esperaba a la salida del aeropuerto y le cerró la puerta en la cara al periodista, golpeándole levemente el brazo con el que sostenía el micrófono.