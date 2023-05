Trueno se consagra con el Gardel de Oro y consolida el dominio de los ritmos urbanos

Trueno consolidó esta noche el dominio de los ritmos urbanos en los reconocimientos que suele realizar la industria musical local al alzarse con el Gardel de Oro por su disco "Bien o mal" en la 25º edición de los Premios Gardel que se entregaron en una ceremonia realizada en el Movistar Arena, del barrio porteño de Villa Crespo.

El sucesor de Wos como máximo vencedor en estos premios también se hizo acreedor de la estatuilla a la Grabación del Año por el tema "Argentina" junto a Nathy Peluso, a Mejor Disco de Música Urbana y a Mejor Colaboración por su participación en el tema "Sudaka" de Dante Spinetta, el otro gran ganador de la velada con cuatro reconocimientos.

Con su disco "Mesa dulce", el ex Illya Kuryaki and The Valderramas se alzó con el galardón a Productor del Año, Ingeniería de Grabación y Mejor Canción de Rock por "El lado oscuro del corazón".

Otra de las grandes ganadoras resultó ser Tini, quien si bien solo obtuvo una estatuilla fue a la Canción del Año por "La triple T", un rubro votado por el público a lo largo de la ceremonia conducida por Iván de Pineda, que inició a las 21 y se extendió por dos horas.

En el rubro rockero, David Lebón se quedó con el premio al Mejor Disco por su producción "Lebón & Co. 2" y Eruca Sativa obtuvo lo propio en la terna grupal por "Dopelganga", además se hacerse acreedor de la estatuilla al Mejor Video Clip Largo por "Seremos primavera en vivo en La Ballena Azul".

Los Pericos triunfaron en el apartado reggae, Bandalos Chinos dentro del pop, Julieta Laso destacó en el tango con dos galardones y Bizarrap en la Mejor Canción Urbana por su sesión junto a Quevedo.

Durante la ceremonia realizada en el Movistar hubo actuaciones en vivo de Los Fabulosos Cadillacs; León Gieco, quien ganó el premio al Mejor Álbum de Canción de Autor por "El hombrecito del mar"; Trueno y Víctor Heredia; Amelita Baltar y Raúl Lavié, reconocidos por su trayectoria; Yami Safdie y Sol Paz; María Becerra; y el movimiento RKT, con L-Gante, La Joaqui, REI, Peipper, DJ TAO y Callejero Fino.

Con información de Télam