Un periodista sorprendió a sus compañeros en pleno programa con un anuncio que nadie vio venir. Lo hizo de la forma más original: dijo que iba a contar la historia de su perra y terminó dando la noticia más importante de su vida. La reacción en el estudio fue inmediata y quedó para el recuerdo.

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¿Quién es el periodista que anunció que será padre?

Se trata de Clemente Cancela, de 49 años, que anunció en Todo Pasa, el ciclo de Urbana Play 104.3, que será papá junto a Paloma Bokser. La noticia tomó por sorpresa a sus compañeros de mesa, entre ellos Matías Martin, conductor del programa.

Clemente Cancela anunció que será padre por primera vez.

La historia de la perra

Cancela había adelantado que eran "días movilizantes" y pidió que mostraran una última foto. En la imagen se veía a Bokser sentada en el patio de su casa con Tita, la perra que adoptaron hace siete años, apoyada sobre su panza. Antes de hablar, intentó contener la emoción y tomó un vaso de agua.

"Esa foto me gusta mucho porque ese es el lugar preferido de Tita para ponerse hace tres meses", explicó. La frase desconcertó al principio a Martin, hasta que segundos después entendió la referencia. "Tita se pone en la panza de Paloma", dijo.

La confirmación

Fue entonces cuando Cancela confirmó la noticia. "Eh, sí, Paloma está embarazada", dijo. La respuesta fue inmediata: "No te lo puedo creer", repitió Martin, que se llevó las manos a la cabeza. Emilse Pizarro aplaudió y el equipo lo abrazó en grupo.

"No esperaba este final"

Martin contó después que no había notado pistas. "Te vi sorpresivamente emocionado con el tema y me desconcertó. Por supuesto que no esperaba este final para nada", le dijo. Y agregó: "Siempre estaba en el mazo, era una posibilidad, pero si algo no me esperaba era esto".

Cancela contó que venían hablando del tema hace tiempo y que el proyecto tomó impulso cuando se mudaron a una casa nueva. "Lo veníamos hablando hace bastante tiempo. Faltaba una voz de largada", sostuvo. Contó que ese mismo día habían ido a un estudio y habían visto al bebé moverse.

La fecha

Según la estimación que compartió, el nacimiento está previsto para el 4 de junio de 2027. También contó que dejaron de cuidarse el día previo a un viaje suyo al Mundial. Y lo explicó con humor: "Me hice estudios yo porque tengo ahora 49 y queríamos ver si los nadadores estaban bien".

Entre una perra, una foto y un vaso de agua, Cancela le puso el broche al anuncio más tierno de la semana. Ahora, en Urbana Play ya tienen un nuevo tema para las charlas: cómo se llevará Tita con el hermano que viene en camino.