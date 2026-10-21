Tiene 19 años y juega en Europa: Sabrina Rojas reveló que un futbolista no para de hablarle

Sabrina Rojas volvió a quedar en el centro de la escena del espectáculo después de contar, sin vueltas, que hay un joven que intenta conquistarla desde hace un tiempo. La conductora hizo la revelación durante su paso por All Access, el ciclo de streaming de DGO, y sus palabras se replicaron en las redes en cuestión de horas.

{{{htmlAmp}}}

Lo que más llamó la atención fue un detalle que la propia Rojas puso sobre la mesa: la edad del pretendiente. “Tengo un chico de 19 años que me encara mucho”, soltó, entre risas, frente a los conductores del programa.

Sabrina Rojas contó que le escribe un joven futbolista.

Mensajes por Instagram y una insistencia que no cede

Según explicó, el contacto se da principalmente a través de las redes sociales. “Me escribe por Instagram y un par de veces le contesté. Y las veces que viene para Argentina insiste con vernos”, contó. Además, aportó un dato sobre su procedencia: “Es argentino, pero vive afuera”.

La conductora no ocultó que la diferencia generacional le genera cierto rechazo. “Yo soy mucho más grande y me da impresión porque tiene 19 años”, admitió, dejando en claro que el interés no es mutuo.

Sin embargo, Rojas reconoció que el joven la sorprende por su manera de expresarse, que no se corresponde con su edad. “Cuando el chabón habla tiene otra calle, tiene otro pensamiento. No te das cuenta de que estás hablando con un nene”, describió.

Aun así, fue tajante a la hora de cerrar cualquier posibilidad de un vínculo sentimental. “Le digo: ‘No hay manera, me das impresión’”, relató sobre la respuesta que le da cada vez que él insiste.

El giro inesperado

Cuando la historia ya circulaba por todos los portales y las especulaciones sobre la identidad del joven se multiplicaban, la conductora decidió salir a ponerle un freno al tema desde su cuenta de Instagram.

En un breve descargo, Rojas dejó entrever que no todo lo que había contado era real y que el relato había sido parte de un juego para el programa. “Por remar un segmento, me divierto mezclando realidad con ficción y de repente todo se vuelve una locura, nombrando personas que ni conozco. Por Dios, nada que ver”, escribió.

Con ese mensaje, la conductora sembró la duda sobre cuánto de su confesión fue verdad y cuánto fue un recurso para animar la charla. Lo cierto es que, una vez más, Sabrina Rojas logró convertirse en tema de conversación con apenas un puñado de frases.