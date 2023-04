Nathy Peluso con el productor de The Weeknd y Khea se reencuentra con Tiago PZK en una nueva canción

Khea y Tiago PZK vuelven a fusionar sus voces en "Para amarte a tí".

El rapero Khea presenta una poderosa balada titulada “Para amarte a tí”, con la voz invitada de Tiago PZK, luego de haber sellado su regreso a la escena con un primer single llamado “Eclipse”.

“Le mostré a Tiago el concepto de mi álbum donde yo quería mostrar mis sentimientos, con letras con sentido y él me dijo ‘esto es lo que quería escuchar’", recordó Khea, mientras que el invitado destacó sobre la letra que “no sale desde el ego”.

“No es una letra dedicada a una persona que te hizo mal, sino que trata más sobre un “Alejate de mí que te puedo lastimar” y eso está buenísimo. Me pareció una propuesta súper sincera y eso me motivó a sumarme", añadió Tiago sobre el concepto de Khea, con quien tiene colaboraciones como "Además de tí" y "Noches de soledad".

Catarsis y cumbia romántica, en lo nuevo de La Joaqui

La Joaqui sigue explorando en la cumbia romántica con su segundo lanzamiento del año titulado “Cachorro”.

Tras el estreno en marzo de “Amanecemos” junto a Alan Gómez, la cantante y rapera que venía de asentarse dentro de los sonidos del RKT abandona por un rato la jerga afilada de su disco “Barbie Copiloto” para traslucir otra faceta.

“El proceso creativo fue completamente espontáneo y genuino. La canción surgió como una forma de catarsis que me permitió expresar lo que sentía en ese momento. Hoy creo que este estilo de canciones me permiten reflejar emociones muy hermosas”, comentó tras su lanzamiento.

Nathy Peluso presenta "Tonta" con el aporte de Illangelo, productor de The Weeknd

Nathy Peluso, siempre versátil para cruzar diversos géneros, calibra su actualidad hacia el pop electrónico en su nuevo single titulado “Tonta”, donde cuenta con la producción de Illangelo, conocido por trabajar con The Weeknd, Alicia Keys, Grimes y Post Malone.

La canción, escrita por la cantante en colaboración con Didi Gutman, tiene además un video que presenta otro giro estético y refuerza el mensaje de amor propio y empoderamiento de la letra.

“No tengo un pelo de tonta. No abandono por nadie mi paz. Si mi naturaleza es de acero No me dejo por nada quebrar”, canta la artista argentina radicada en España en su primer sencillo del año.

Natti Natasha le canta a su esposo Raphy Pina en "La falta que me haces"

Con el estreno de “La falta que me haces”, la cantante puertorriqueña Natti Natasha deja por un rato la estampa como figura del reggaetón mundial para compartir su dolor por la actualidad que vive con su pareja y representante Raphy Pina.

Su esposo -fundador de Pina Records, uno de los sellos de más influyentes de la escena urbana durante la década de los noventas y comienzos del segundo milenio, recibió el año pasado una sentencia de tres años y cinco meses por portación de armas.

La canción, apoyada en base rítmica acústica, es tal vez la canción más nostálgica y melódica de la artista global que contó con el aporte del galardonado productor Joss Favela.

Con información de Télam