La terrible reacción de Moria Casán en vivo a la muerte de Antonio Grimau: "Recibimos una noticia"

La televisión argentina se vistió de luto con la triste noticia del fallecimiento de Antonio Grimau, uno de los actores más queridos y reconocidos de la escena nacional, quien murió a los 82 años. En medio de la conmoción generalizada en el ambiente artístico, fue Moria Casán quien interrumpió la emisión de su programa para dar a conocer la confirmación del deceso en pleno aire, visiblemente impactada.

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"Hace un ratito habrán visto mi cara los que están siguiendo el programa. Recibimos una noticia que nos conmovió a todos y que se las tenemos que dar porque está confirmada. No queríamos darlo antes de que no hubiese una total confirmación", comenzó diciendo "La One" al tomar la palabra frente a las cámaras de El Trece.

Con la voz entrecortada, Moria confirmó la lamentable partida del célebre artista: "Falleció a sus 82 años Antonio Grimau, un querido artista, una persona increíble. Ya lo puso también la Asociación Argentina de Actores".

Aunque aclaró que no le tocó compartir elenco de manera directa, la diva recordó la cercanía afectiva que su familia mantuvo con él a lo largo de los años. "Creo que todos los que tuvimos el gusto de conocerlo... Yo no he trabajado con él, pero sí ha trabajado mi hija (Sofía Gala). Es una persona encantadora, un actor increíble, una persona que seguramente se va a extrañar mucho", sostuvo la conductora.

Moria anunció la muerte de Antonio Grimau y mandó su programa al corte

Para cerrar su sentido homenaje en vivo antes de ir a una pausa comercial, Moria remarcó el legado del intérprete: "Actores de raza, gente increíble, hermosa. Hermosos compañeros, hermosas personas. Lo despedimos y nos vamos a un corte. Gracias".

El triste comunicado de la Asociación Argentina de Actores ratificó la pérdida de una figura central del teatro, el cine y la televisión, dejando un enorme vacío en la cultura argentina.