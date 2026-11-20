Sol Mihanovich recordó cómo atravesó la pérdida de su abuelo, César Mascetti, y reveló de qué manera marcó un antes y un después en su vida.

A cuatro años de la muerte del recordado periodista César Mascetti, quien falleció el 4 de octubre de 2022 a los 80 años, su nieta, Sol Mihanovich, recordó cómo atravesó la pérdida de su abuelo y de qué manera ese momento marcó un antes y un después en su vida.

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Durante una entrevista con ¡HOLA! Argentina, también habló sobre el compromiso que asumió junto a su familia para continuar con uno de los proyectos más importantes que dejó el histórico conductor. A partir de lo que había establecido Mascetti, Sol, su papá, Sandra Mihanovich y su hermano comenzaron a involucrarse más en La Campiña, el establecimiento ubicado en San Pedro que hasta entonces había sido gestionado principalmente por sus abuelos.

En ese contexto, Sol contó que desde hace cuatro años viaja todos los jueves a San Pedro para colaborar con La Campiña y trabajar en la continuidad del proyecto: “Cuando mi abuelo murió, él medio que determinó que todos tengamos que mover nuestra brújula a San Pedro”.

Qué le pasó al histórico conductor de Telenoche

El reconocido periodista y conductor de televisión argentino, César Mascetti, murió el 4 de octubre de 2022, a los 80 años, en su casa de San Pedro, provincia de Buenos Aires. La noticia fue confirmada por la Municipalidad de San Pedro, ciudad donde había nacido y donde eligió pasar sus últimos años junto a su esposa, Mónica Cahen D’Anvers.

El periodista murió tras luchar contra un cáncer de hígado, enfermedad que le habían diagnosticado aproximadamente un mes antes. Tras conocer el diagnóstico y ante el cuadro, decidió regresar a San Pedro para permanecer junto a sus seres queridos. Mascetti fue una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino y alcanzó gran popularidad por conducir Telenoche junto a Mónica Cahen D’Anvers entre 1991 y 2003.