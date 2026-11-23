El periodista y escritor mexicano Humberto Padgett León murió el domingo 22 de noviembre, a los 49 años, luego de luchar durante más de un año contra un cáncer de lengua. La noticia fue confirmada por su esposa, Mariel Ibarra Falcón, a través de una publicación en redes sociales. Padgett desarrolló una extensa trayectoria en el periodismo de investigación y trabajó sobre temas vinculados con el narcotráfico.

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Humberto Padgett León murió el domingo 22 de noviembre a los 49 años.

El comunicador había hecho público su diagnóstico en octubre de 2025 y atravesó distintos tratamientos, entre ellos quimioterapia, una cirugía y 33 sesiones de radioterapia. En junio de este año contó que la enfermedad había reaparecido y se había extendido al cuello, el pulmón izquierdo y la pleura. En ese momento explicó que el cáncer era incurable y que continuaría con inmunoterapia.

A lo largo de sus más de 26 años de carrera, Padgett colaboró con distintos medios y recibió reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo, el Rey de España y el Ortega y Gasset. En 2024 había anunciado que se retiraba indefinidamente del oficio, debido a las amenazas, los acosos y las pérdidas personales que atravesaba.

Quién era Humberto Padgett León

Humberto Padgett León fue un periodista de investigación, cronista y escritor mexicano, reconocido por sus trabajos sobre el crimen organizado, los secuestros, la trata de personas, la corrupción política y las violaciones a los derechos humanos. También trabajó en la revista Emeequis, el portal SinEmbargo y en Radio Fórmula, donde participó en el programa de Ciro Gómez Leyva. Sus investigaciones se caracterizaron por el trabajo de campo y por documentar realidades sociales y hechos de violencia que muchas veces permanecían ocultos.

Entre sus libros están Historias mexicanas de mujeres asesinas, Jauría. La verdadera historia del secuestro en México, La monarquía de la barbarie y Los muchachos perdidos. Padgett recibió el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Rey de España, el Ortega y Gasset, el Kurt Schork, el Fernando Benítez y el Walter Reuter, entre otros reconocimientos.