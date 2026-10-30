Tenía 66 años: dolor por el fallecimiento de un reconocido periodista

El periodismo argentino despide a un colega con una extensa carrera en medios. La noticia se conoció en las últimas horas y fue compartida en redes sociales por familiares, amigos y compañeros que lo recordaron con cariño. Su partida generó una muestra de afecto en el ambiente de la comunicación y en el ámbito educativo.

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¿Quién es el periodista que murió a sus 66 años?

Se trata de José Luis Cortón, periodista agropecuario que durante años trabajó para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Además de comunicador, se desempeñaba como docente en el Instituto de Estudios Superiores (IES) Gobernador José Cubas. Era reconocido tanto por su recorrido en los medios como por su labor en la enseñanza.

El periodista tenía 66 años.

La despedida de la institución

El IES Gobernador José Cubas confirmó la noticia con un comunicado en el que informó que su fallecimiento ocurrió en las primeras horas del miércoles 28 de octubre. La institución suspendió sus actividades durante esa jornada y brindó los detalles sobre su velatorio. En el texto no se informó la causa de la muerte.

En su mensaje, la comunidad educativa lo definió como “un querido docente y compañero”, cuya generosidad, compromiso y vocación de servicio estuvieron siempre presentes. “Su calidad humana y su entrega dejan una huella que permanecerá en nuestra memoria y en el afecto de quienes compartimos tantos momentos con él”, escribieron. Y destacaron que siempre estuvo dispuesto a colaborar y a compartir sus conocimientos.

Un adiós con gratitud

El comunicado cerró con palabras de agradecimiento. “Hoy nos toca despedirte, querido José Luis, con una tristeza inmensa, pero también con la gratitud y el cariño que supiste ganarte. Gracias por todo lo que nos brindaste. Te vamos a extrañar mucho”, expresaron en redes. La institución acompañó además con afecto a su familia y seres queridos en este momento.

Tristeza por la muerte de José Luis.

Las muestras de cariño

Colegas y amigos también lo despidieron en las redes con mensajes en los que recordaron su calidez y su trayectoria. Su fallecimiento dejó un vacío entre quienes compartieron con él años de trabajo, tanto en los medios como en las aulas.