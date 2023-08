Roly Serrano y un unipersonal que busca "devolverle" a su cuerpo "todo lo que la profesión le robó"

(Por Solange Levinton) Roly Serrano, que protagoniza los lunes en el Teatro Chacarerean el unipersonal "Rolando", destacó que esta pieza que indaga desde el humor en el mundo de un hombre apoltronado en una silla ruedas es una forma de "devolverle" a su cuerpo "todo lo que la profesión le robó".

"Es una manera medio loca de pensarlo -reconoció en una entrevista con Télam- pero a lo largo de estos años deterioré mi cuerpo y con esta obra decidí juntar lo que más amo, que es el teatro, con lo que más necesito, que es trabajar mi salud".

Dirigida y escrita por Alfredo Megna en colaboración con Serrano, esta pieza está enfocada en un hombre que comparte, en clave de humor, un estado de vulnerabilidad bastante extremo.

La historia de Serrano, que ya había trabajado con Megna en la comedia "Dos velas", que protagonizó por streaming junto a Romina Gaetani durante la pandemia, tiene numerosos puntos en común con el personaje que interpreta (además del nombre de la obra).

Para empezar, además de su lucha personal contra la obesidad, el año pasado tuvo que suspender su gira con la obra "Rotos de amor" (que protagonizaba junto a Osvaldo Laport, Víctor Laplace y Pablo Alarcón) para someterse a una operación de cadera que le exigió transitar una recuperación hasta volver a caminar.

Aunque el actor de "El Marginal" aseguró que "cualquier parecido en la obra con la realidad es mera coincidencia", en "Rolando" aparecen las limitaciones físicas, la sexualidad, la finitud, la deshumanización en los hospitales y los sueños truncos como parte de una obra que es ficción pero también catarsis.

-Télam: ¿Cómo surgió "Rolando"?

-Roly Serrano: Surgió de Alfredito Megna, que me dijo "me encantaría hacer algo con vos", yo le dije que estaba muy ocupado, estaba haciendo cine, teatro, televisión pero el año pasado me dijo "te voy a escribir algo y vemos que pasa". Mientras tanto, terminé la gira de teatro en Mar del Plata, me fui a filmar una película de Luis Ortega ("Matar al jockey") y cuando volví me hackearon la cuenta del banco y me la vaciaron. En ese momento me agarró un ataque de pensar para qué sirve trabajar tanto si después cualquiera te mete la mano en el bolsillo y dije "me voy a dedicar a mi". Ahí pudimos congeniar con Alfredito y apareció la idea del Chacarerean que Mauricio (Dayub) me dijo "hacé lo que quieras" y eso resultó en "Rolando", que coincide con mi nombre pero la idea tiene que ver con rolar, dar vueltas sobre lo mismo.

-T: ¿En este caso es sobre el autocuidado y la salud?

-RS: Sí, con decisiones que uno quiere tomar y no puede, que tiene que plantearse a diario como "tengo que dejar de fumar", "tengo que bajar de peso, dedicarme un poco más a mí más allá del trabajo", esas cosas que cuesta concretar.

-T: ¿Cuál es la complejidad de interpretar una pieza que está fuertemente ligada a tu biografía?

-RS: Lo que decidimos con Alfredo es que íbamos a jugar, hay cosas que son verdad y son partes de mi vida y otras que no, que son ficción. Cuando hablo de la salud sí tiene que ver con mi vida, sobre todo cuando marco mis dificultades, mis imposibilidades, pero todo lo demás es humor.

-T: El hecho de que sea un unipersonal implica, además, otra exposición...

-RS: Sí, porque cuando uno hace una obra se apoya en sus compañeros, podés ir y volver con otros personajes, pero acá estás solo. Lo único bueno es que podés irte al carajo sin que nadie se dé cuenta y nadie va a decir "no me diste el pie". A lo largo de las funciones el texto va a ir mutando de acuerdo al público también y yo voy a ir jugando con eso.

-T: ¿Qué creés que le sucede al público con una pieza que si bien está cruzada por el humor aborda temas incómodos como la muerte, la minusvalía y la enfermedad?

-RS: Como actor siempre creo que hay que intentar llegar a la emoción y al entendimiento. Son lugares fundamentales para transmitir. Que la persona razone sobre lo que digo en escena y saque sus propias conclusiones. Y después la emoción: me gusta que la gente se ría y se emocione, que es como tocarles el corazón, porque yo me lo estoy tocando también.

-T: En el cartel de la obra vos aparecés vestido de enfermera, ¿Cuál es el guiño ahí?

-RS: La idea primero fue caprichosa: hacer una foto llamativa. Pero después me di cuenta que el resultado estaba absolutamente ligado al tema de la obra, de quererme, de ser yo quien me cuide para para poder mejorar, de ser mi propio enfermero.

-T: ¿Tenés algún otro proyecto para este año?

-RS: Hay algunas posibilidades de miniserie pero tengo ganas de darle prioridad a este trabajo porque, además, pasó algo hermoso. La obra todavía no se había estrenado y ya se vendieron más de treinta funciones previstas para una gira que se va a hacer por distintas partes del interior del país como Córdoba, La Rioja, Gran Buenos Aires. Eso me emocionó mucho porque significa que la gente confía y cree en mí.

"Rolando" se presenta los lunes a las 20 en el Teatro Chacareran (Nicaragua 5565).

Con información de Télam