La sorpresiva confesión de Homero Pettinato sobre su vínculo con La Reini: "Tenemos un contacto..."

Homero Pettinato fue uno de los invitados para el programa más reciente de PH: Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. Allí, entre otras cosas, sorprendió a muchos con una confesión sobre sus sentimientos hacia Sofía "La Reini" Gonet, quien es su expareja y con la que tuvieron idas y vueltas con mucha polémica incluida por el nivel de mediatización de sus discusiones.

{{{htmlAmp}}}

El hijo de Roberto Pettinato compartió una charla con el periodista Luis Novaresio, quien aprovechó la dinámica del segmento “Frente a Frente” para hacerle una pregunta directa sobre su situación sentimental: “¿Seguís enamorado de La Reini?”. Sin esquivar la consulta, Homero respondió con sinceridad y dejó en claro que sus sentimientos todavía no desaparecieron, aunque reconoció que atraviesa una situación compleja.

Los invitados de este sábado 10 de octubre en PH: Podemos Hablar.

¿Qué dijo Homero Pettinato sobre La Reini?

“Sí, creo que sí, no estoy tan seguro. Cuando algo no funciona realmente, es difícil describir lo que te está sucediendo, es una pared contra la que reboté demasiadas veces la verdad”, reflexionó. A continuación el comediante explicó que, pese a las dificultades que atravesaron, ambos mantienen un vínculo afectuoso cuando vuelven a encontrarse. Sin embargo, señaló que las diferencias entre ellos terminan reapareciendo y frustran cualquier intento de reconciliación: "Cuando tenemos un contacto es amoroso y es algo muy fuerte lo que nos pasa a los dos”.

En otro tramo de la conversación, Pettinato profundizó sobre las contradicciones que aparecen cuando existe amor, pero la relación no consigue sostenerse. Para explicarlo, diferenció el final de los sentimientos de la imposibilidad de construir una pareja: “Esta es muy difícil porque no es ‘no te amo más’ es ‘no podemos estar juntos’”. Aún así, también hubo lugar para el humor: "Ya vamos por la oportunidad número 90”.

“Hay una larga lista de incompatibilidades que hace que no funcione la alquimia del amor, no es solamente amarse", concluyó Homero, quien dejó en evidencia que, aunque todavía existe un sentimiento entre ambos, eso no necesariamente alcanza para sostener una relación. Por ahora, el futuro sentimental de la expareja permanece abierto.