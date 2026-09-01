"Sorete": un famoso periodista destrozó a Andy Kusnetzoff y hay escándalo en Telefe

Un reconocido periodista del mundo del espectáculo no dudó en criticar a Andy Kusnetzoff durante un programa de Infama (América TV).

Durante un diálogo con Infama (América TV), el conductor de LAM (América TV), Ángel de Brito, se refirió a la figura principal de Podemos Hablar (Telefe), Andy Kusnetzoff, y recordó algunas experiencias que compartieron en el ámbito laboral. En ese contexto, el periodista de espectáculos fue contundente al hablar sobre su colega y aseguró que no guarda buenos recuerdos de sus encuentros profesionales.

{{{htmlAmp}}}

En ese sentido, durante el programa que conduce Marcela Tauro, el periodista de espectáculos lanzó: “Todos critican el chimento pero después hacen lo mismo. ¿Por qué hacen otro contenido? Buscan el morbo pero no se hacen cargo de lo que buscan. ¿Por qué no nos dejan a nosotros hacer chimento?”.

Luego, De Brito se refirió directamente a Kusnetzoff y recordó cómo era su trato cuando ambos trabajaban en el medio: “Está mucho mejor que antes, no es tan desagradable con los cronistas. Dejó de ser sorete y ahora está más agradable. Siempre fue así desde que era notero de CQC, pero ahora tiene la necesidad de llevar invitados. Le pedías una nota y se iba, a mí me lo hizo. Es un buen chimentero pero no sería cronista de LAM”.

El exitoso ciclo de Telefe

PH, Podemos Hablar atraviesa una nueva temporada en la pantalla de Telefe y mantiene su tradicional lugar en el prime time de los sábados. Con Andy Kusnetzoff al frente, el programa se emite cada sábado a las 21:30 y vuelve a apostar por su fórmula característica, el denominado “punto de encuentro”, las historias personales y los debates. La última emisión, correspondiente al sábado 29 de agosto, tuvo como protagonistas a Maxi López, Julieta Poggio, Georgina Barbarossa, Gastón Edul e Ingrid Grudke.

Invitados del porgrama Ph, Podemos Hablar (Telefe) del 29 de agosto.

Asimismo, la variedad de perfiles permitió una noche recordada por confesiones, anécdotas y momentos de tensión que generaron repercusión en las redes sociales. Como es habitual en el ciclo, el “punto de encuentro” fue el escenario elegido para que los invitados compartieran experiencias personales y respondieran preguntas que dieron lugar a íntimas revelaciones.