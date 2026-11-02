Sobrevivió de milagro: un famoso cantante sufrió un impactante accidente, perdió la pierna pero sigue con vida

El cantante colombiano Kbeto Zuleta permanece internado en terapia intensiva en Barranquilla luego de sufrir la amputación de una pierna como consecuencia del choque del micro de su banda. En medio de su recuperación, su grupo musical compartió una noticia positiva sobre su estado de salud.

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La evolución fue informada a través de un parte médico difundido el sábado 31 de octubre. En ese marco, sus compañeros detallaron los avances que presentó durante la jornada: “Durante esta jornada presentó una mejoría neurológica: despertó espontáneamente y fue extubado exitosamente. Se encuentra consciente y comenzó a hablar y reconocer a las personas a su alrededor”.

Tras conocerse la noticia, su hermano, Héctor Arturo Zuleta, también compartió detalles sobre el primer encuentro familiar luego de que el cantante despertara: “Ya despertó, está muy animado y estableció contacto con la familia. Entramos con mi papá. Los primeros encuentros fueron difíciles. Le sacamos lágrimas, le sacamos risas, y eso es muy importante”.

Quién es Kbeto Zuleta

Carlos Alberto Zuleta García, conocido artísticamente como Kbeto Zuleta, es hijo del reconocido cantante vallenato Tomás Alfonso Zuleta, popularmente conocido como Poncho Zuleta, y de Luzmila García. También pertenece a una de las familias más representativas del folclore colombiano, ya que es sobrino de Emiliano Zuleta. Desde chico creció rodeado de música y tradiciones vallenatas, una herencia que influyó en su decisión de desarrollar una carrera artística propia.

Kbeto Zuleta permanece internado en terapia intensiva en Barranquilla luego de sufrir la amputación de una pierna.

Su recorrido profesional comenzó en 2003, cuando formó junto a sus hermanos Andrés Alfonso y Héctor Arturo la agrupación Los Hermanos Zuleta Jr. Posteriormente, grabó el proyecto Con todas mis fuerzas y trabajó con distintos acordeoneros. En 2013 recibió el reconocimiento a Mejor Cantante en el Festival Francisco el Hombre, realizado en Riohacha. Un año después lanzó junto a Javier El Pollo Matta el álbum La Huella, integrado por 13 canciones y publicado por el sello Codiscos.