Trueno: "El hip-hop es una cultura que nos pertenece, fue creado por latinos y afroamericanos"

(Por Javier Berro) El rapero Trueno señaló que “el hip-hop es un movimiento y una cultura que nos pertenece tanto a los latinos como a los afroamericanos” porque fue “creado por ambas culturas” y señaló que su misión es difundir “el rap que hacemos con nuestros sabores, condimentos y estilo”, al conversar con Télam sobre su participación en el documental “Hip-Hop X Siempre” producido por Amazon Music.

Además del rapero nacido en La Boca, el único argentino en este pieza audiovisual que le rinde homenaje a los latinos que fundaron el movimiento y destaca a quienes hoy son actualmente parte de su evolución, están los testimonios de Fat Joe, B-Real, N.O.R.E., Residente, Eladio Carrión, Myke Towers, Alemán, Snow Tha Product y Villano Antillano.

“Tiramos unos pares de datas y de información bien importante para toda esa gente que le interese la cultura del movimiento”, apuntó el músico Mateo Palacios Corazzina, quien además de seguir cosechando galardones con su segundo disco “Bien o Mal”, emerge como uno de los latinos avalados para “contar con mucho orgullo por el continente” acerca de lo que “está pasando con el movimiento en esta parte del mundo”.

Sobre su aporte en el documental producido por Jessy Terrer, que tendrá su estreno en Argentina el 7 de junio a través de Prime Video y el canal de YouTube de Amazon Music, apuntó: “Siempre que nos elijan como representantes o nos pongan en ese lugar, vamos a estar para hablar con el orgullo que tenemos por nuestro continente. Es muy importante que súper plataformas como esta le den lugar al hip-hop”.

El cantante, rapero y freestyler argentino de 21 años viene de cerrar en abril el “Bien o Mal World Tour” que terminó despedir con shows en San Luis y el Gran Buenos Aires: “Fue una gira súper larga, súper hermosa; tocamos desde Dinamarca hasta en la mayoría de provincias argentinas y con la que también estuvimos por Latinoamérica”, festejó tras haber coronado unos meses vitales para su proyección cada vez más internacional.

Tras haber conquistado cuatro estatuillas en los recientes Premios Gardel, entre ellas la del Gardel de Oro que distingue al “Álbum del Año”, el excampeón nacional de Red Bull Batalla y FMS Argentina está más que preparado darle rodaje a “una nueva etapa” que “irá develando de a poquito” pero que trae la promesa de nuevas canciones en el 2023.

“Sigo haciendo música, pero ahora tengo mucha música guardada, mucha música hecha, que estamos trabajando para cuando salga lo haga con todos los proyectiles, porque tenemos muchas balas guardada todavía”, enfatizó el artista, quien con su primer disco titulado “Atrevido” confirmó en el 2020 su salto definitivo del mundo desde las batallas a las grabaciones para erigirse como “un músico argentino, vocero de la nueva generación”.

T: De representar primero a tu barrio y después a tu país, a llevar ahora la voz de América Latina por el mundo ¿Cómo viene alimentando tu narrativa y tu fusión musical el contacto con otras cultura durante tu última gira?

TR: Un montón, un montón. Yo creo que al ver las cosas de afuera uno le cambia mucho la percepción de todo. Quizás antes de hacer mi música y empezar a girar, tenía una vida diferente, mucho más tranquila, en mi barrio. No iba mucho a otros barrios tampoco, era un mundo super chico. Después gracias a la música pude empezar a recorrer Argentina, lugares que yo no conocía. Eso me hizo ver mi barrio y mi ciudad de otra manera. Después al poder ir a países más cercanos, me hizo ver a mi ciudad y mi país de otra manera. Me pasa lo mismo ahora que voy a otros continentes y veo al mío de otra manera. Yo creo que eso me influyó mucho para darme cuenta de dónde pertenezco, con quiénes comparto y quiénes son mi familia; quienes conforman mi entorno, qué comunidad es la que me abraza y qué parte del mundo represento. Desde esa consciencia nace “Bien o Mal”, en base a poder encontrar a los latinos en el mundo, conocer la realidad de otros continentes, ver cómo es la idiosincrasia de su gente. Ver las cosas desde afuera a uno lo hace madurar y despertar acerca de un montón de cosas. Eso fue lo que a mí me hizo darme cuenta sobre a quiénes represento y quiénes me representan a mí.

T: ¿Qué tan cerca de entrar en esa meca del hip-hop que es Estados Unidos, después de haber grabado con raperos como JID? ¿Cómo transitás esa apuesta en la cuna de esa cultura?

T: Súper, yo siempre que puedo ir para esos lugares, que puedo pisar Los Ángeles, Nueva York, Chicago, cualquiera de las ciudades de donde haya una pequeña huella del hip-hop o haya pasado algo sobre la cultura ahí trato de ir, de conocerlo en persona, de caminar las mismas calles, de hablar con la gente y de intercambiar ideas y pensamientos. Para mí es un sueño pensar que estoy en el lugar donde se inventó lo que yo hago y represento, sabiendo siempre que el hip-hop es un movimiento y una cultura que nos pertenece tanto a los latinos como a los afroamericanos, porque es un movimiento creado por las dos comunidades. Quiero también poder acercar allá un poco nuestra forma de adoptarlo, el rap que hacemos con nuestros sabores y condimentos y nuestro estilo. Siento que también puede aportar al estilo de rap americano, al neoyorquino o el de la ciudad que sea. Siempre que se puede me gusta hacer estas colaboraciones como la de JID (“Lo Tengo”) que es un rapero de Atlanta que me parece de lo mejor de esta década y de esta nueva era, me parece de los que mejor rapean y mejor mensaje tienen. Para mí, es siempre clave porque en América, tanto en Sudamérica como Centroamérica, y cada país en lo individual, tienen mucho que decir y un estilo propio y marcado que está bueno que se encuentre.

T: ¿Qué mensaje te gustaría compartirle a los jóvenes que se acercan al hip-hop y lo entienden como un medio de expresión y representación? ¿Y cómo fue para vos haber tomado consciencia de aquello siendo muy niño y guiado por tu papá Pedro Peligro?

T: Primero que la estudien, que entiendan qué representan, qué representa la cultura, qué ideales tiene, sus códigos, principios y valores. Que sepan que esto es una comunidad y un movimiento, y que si realmente están ahí es porque tienen algo para decir; entonces que le manden para adelante si sienten que tienen algo para decir y se le quieren contar al mundo lo que les pasa. Obviamente, que todo lo que yo sé, que estoy viviendo y que sigo aprendiendo, lo hago acompañado y agradecido también de mi padre que fue el primer gurú y menor tanto de mi vida como también en mi camino dentro de la escena argentina. Es el padre de muchos otros, más allá de ser mi padre. Él para mí siempre va a ser como la voz principal en todo ese sentido, porque el concepto y el núcleo de lo que yo represento, al fin y al cabo, lo aprendí de él, de las bandas que fue armando y los proyectos que fue haciendo. Yo vi crecer al hip-hop argentino en parte gracias a mi padre que hizo muchas cosas para que eso pase. Es por eso me siento tan bien acompañado y tan agradecido de formar parte de esa familia.

Télam: Siguiendo el concepto de “Bien o Mal”, que gira en torno a la dualidad entre celebrar y protestar, ¿pensás que el hip-hop va a seguir existiendo en tanto siempre haya motivos para alzar la voz?

T: El hip-hop va a vivir siempre porque es un estilo de vida, una manera de expresarse y de vivir que es imposible de borrar o desimpregnar de la gente que ya lo vive y lo tiene desde la cuna. En el hip-hop convive mucho con esa parte de la protesta y la celebración, por eso siento que “Bien o Mal” lleva esa dualidad. Ahora me toca estar celebrando, obviamente, pero la protesta también está porque siempre se trata de nosotros para nosotros, de la comunidad para la comunidad. Uno protesta por todos, como así también celebra por todos. Yo escribí sobre muchas cosas, desde cuestiones sociales hasta cosas que vivo como individuo, que van más allá de lo que pasa en mi vida y mi cabeza. Es sobre lo que nos pasa a nosotros. Me pone muy contento que la gente lo haya tomado como propio y hayan estado de acuerdo con aquellas cosas que digo. Podrían no haberlo estado, pero el apoyo y el aval de la gente lo sentí muy carnal. Les agradezco a todos, y siento que si los temas estuvieron nominados es por lo que está pasando con la gente, que se apropian de las canciones una vez que salen.

Con información de Télam