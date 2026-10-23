Rolando Graña no tuvo piedad con Javier Milei y lo destrozó en vivo: “Enloquecedor”

El presidente Javier Milei protagonizó un fuerte enfrentamiento político con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su visita a Madrid, España. En medio de la polémica por sus declaraciones, el periodista Rolando Graña cuestionó la actitud del mandatario argentino y apuntó contra la gestión de La Libertad Avanza.

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Durante su discurso en el foro económico Nueva Economía Fórum, el 21 de octubre, Milei lanzó duras críticas contra Pedro Sánchez y el socialismo europeo. En ese contexto, calificó al presidente español de "impresentable dictador", "delincuente" y "ladrón", y llamó abiertamente a los ciudadanos españoles a "sacar a los socialistas a patadas".

Las declaraciones generaron repercusiones en las redes sociales por el tono violento del discurso y volvieron a poner en el centro de la agenda las diferencias ideológicas entre ambos dirigentes. Además, el episodio reavivó la discusión sobre la relación política entre Argentina y España, marcada por anteriores cruces públicos entre Milei y Sánchez.

Rolando Graña apuntó duramente contra Javier Milei

En ese marco, durante una transmisión en vivo de Radio del Plata, Graña cuestionó las afirmaciones económicas del Presidente y comparó la situación argentina con la española: “La Argentina está a punto de entrar en recesión, entonces Milei le quiere dar clases de expansión económica a un país que es el que más crece en Europa. Es tan enloquecedor laburar con un presidente como Milei que todo el tiempo te quiere vender como verdades consumadas cosas que son falsas”.

Por otro lado, el conductor también manifestó su preocupación por el rol del periodismo frente a las declaraciones presidenciales: “Nosotros somos periodistas, no puede ser que tengamos que desconfiar de todo lo que dice el presidente. Se ve que la Libertad entendida como la consigna madre de los libertarios justamente es libertad para que los ricos hagan lo que quieran y los pobres se jodan”.