Rolando Graña contó lo que el gobierno de Javier Milei no quería que se sepa: "Hay una desconexión..."

Rolando Graña lanzó una dura advertencia sobre el escenario económico del Gobierno de Javier Milei y puso el foco en el cambio de postura de los mercados financieros. En su editorial en Radio Del Plata (AM 1030), el periodista sostuvo que los inversores que inicialmente respaldaron el programa económico ahora comienzan a retirar sus posiciones en la Argentina, en medio de la preocupación por la actividad económica y el aumento del riesgo país.

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"Los que apuestan a los bonos y apuestan a las acciones argentinas ven que hay una desconexión, un agotamiento de la biblioteca Milei", planteó al comenzar su análisis. Para Graña, el problema central es que el Gobierno no estaría reaccionando frente a las dificultades de la economía real. En ese sentido, mencionó la recesión y señaló: "Los cuatro o cinco sectores ganadores ya no traccionan el promedio general de la economía". A ese panorama sumó el debilitamiento del respaldo internacional de Donald Trump, a quien definió como un "padrino" del mandatario argentino.

Javier Milei durante su discurso en la Fundación Faro.

El conductor también cuestionó que, frente a este escenario, Milei no modifique su estrategia económica ni impulse medidas que permitan reactivar la actividad. Según su interpretación, esa falta de respuestas comenzó a generar inquietud entre "los mismos tipos que le apoyaron el plan, que le diseñaron el plan, que lo avalaron, los famosos mercados, los fondos de inversión, los bancos como el J.P. Morgan", quienes "ahora dicen: 'Muchachos, rajemos de la Argentina porque esto no tiene solución, ya la guita que tuvimos que hacer la hicimos'".

La preocupación por el riesgo país y los vetos de Milei

Otro de los ejes del editorial fue el impacto que podría tener una nueva escalada del riesgo país. Graña anticipó que habría que prestar especial atención a la evolución del indicador y planteó que una eventual llegada a los mil puntos representaría un problema para el Gobierno: "Va a haber que estar muy atento mañana, a ver qué pasa con el riesgo país. No porque nos vaya a cambiar la vida a nosotros, los que no tenemos un mango, los que vivimos al día o vivimos de nuestro sueldo. Le va a cambiar la vida al Gobierno, que vive pendiente del riesgo país".

Finalmente, recordó que Milei había vetado las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, en un contexto en el que el oficialismo justificaba esas decisiones por su posible impacto sobre las variables financieras: "Veto esas leyes para que no subiera el riesgo país. Y, sin embargo, el riesgo país le vuelve a subir y le está subiendo".

Graña cerró su análisis señalando que la evolución del indicador también estaría condicionada por el resultado de las elecciones en Estados Unidos. De esta manera, cuestionó la continuidad del rumbo económico y advirtió sobre la creciente distancia entre las expectativas de los mercados, las decisiones del Gobierno y las dificultades que atraviesa la economía cotidiana.