Rolando Graña se cansó de la hipocresía del Gobierno y reveló las próximas medidas que tomará Milei: "Van a..."

El periodista Rolando Graña aseguró que la Argentina entró en recesión y sostuvo que el propio Gobierno terminó reconociendo el deterioro de la actividad económica a través del Banco Central. En América TV, cuestionó los pronósticos del ministro de Economía, Luis Caputo.

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"El Gobierno terminó admitiendo a través del Banco Central que la Argentina entró formalmente en recesión. O por lo menos lo terminó adelantando", planteó Graña. De todas formas, aclaró que el reconocimiento formal deberá llegar cuando el Indec publique los próximos indicadores de actividad económica.

En ese contexto, el periodista cuestionó las expectativas que había expresado Caputo al comienzo del año. "No llegaron los 18 mejores meses de la actividad económica de la Argentina que había vaticinado Caputo", sostuvo.

Con ironía, también apuntó contra la descripción que hizo el presidente Javier Milei sobre él mismo: "Al especialista con y sin dinero no le estaría funcionando la biblioteca".

El periodista Rolando Graña habló sin filtros sobre el gobierno de Javier Milei.

Las medidas que prepara el Gobierno

Graña también se refirió a los mensajes que comenzaron a circular desde el oficialismo sobre una posible recuperación económica. "Ya empezaron a aparecer los voceros del optimismo. Pero aparecen en off, son los guapos del off", ironizó, antes de revelar las medidas que estos "voceros" ya anuncian: "Van a dejar de aumentar las tarifas de colectivo por un tiempo, van a mantener pisada la nafta".