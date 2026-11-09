Rolando Graña anticipó los planteos que hará "con Milei delante" el Papa: "Preparémonos"

La visita del papa León XIV a la Argentina tuvo este domingo uno de sus momentos centrales con el encuentro que mantuvo con Javier Milei en el Palacio Libertad. Durante su primer discurso público en el país, el Sumo Pontífice abordó temas como la familia, la dignidad del trabajo, la incertidumbre económica y la necesidad de fortalecer la educación y las universidades. También dejó una definición sobre el rumbo económico: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

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El mensaje llegó en medio de las diferencias entre la doctrina social de la Iglesia y las políticas impulsadas por la administración libertaria. En ese contexto, Rolando Graña analizó las palabras del Papa en GPS, el programa que conduce por América TV, y planteó que el discurso de León XIV dejó expuesto un contraste con las prioridades y los conceptos que suele expresar el Presidente.

El Papa León XIV junto con Javier Milei.

La lectura de Rolando Graña sobre el discurso del Papa

“Salvo por el momento en el cual el Papa León XIV habla sobre facilitar la iniciativa privada, de todas las otras cosas que él enumeró como la familia; combatir la incertidumbre; la dignidad del trabajo... uno se da vuelta y ve el choque de paradigmas con lo que habla el presidente Javier Milei, que nunca habla de esto, nunca habla del trabajo, nunca habla de estas cosas que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia”, sostuvo el periodista.

Graña también anticipó que, a su entender, el Pontífice mantendrá un tono diplomático durante su estadía, aunque eso no significa que vaya a evitar los planteos que considera necesarios. “Preparémonos para escuchar a un Papa que va a decir lo que tenga que decir según sus ideas, pero que no va a ser un Papa espectacular, sino que va a mantener este tono diplomático que fue el que le leyó y le dijo las cosas a Milei con Milei delante”, señaló.

Por último, el conductor hizo hincapié en uno de los pasajes del discurso referido a la educación superior. “Aunque cuando hablaba de las universidades aplaudieran los mismos funcionarios que celebran los recortes, no importa. Lo que tuvo que decir el Papa, lo dijo”, concluyó.