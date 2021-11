La banda argentina Viva Elástico vuelve a tocar en vivo y prepara su cuarto disco

Viva Elástico, banda que en su propuesta logró sintetizar de un modo singular el sonido del rock alternativo anglosajón con la tradición del pop local, se reencontrará con su público en un concierto que dará el jueves 11 de noviembre a las 20 en la sala porteña La Trastienda.

"Tenemos por delante una noche muy especial. No solo vamos a compartirlo con la gente sino que vamos a filmar un video para un próximo y nuevo single", contó a Télam el líder del grupo, Alejandro Schuster.

El cantante, compositor y guitarrista adelantó que en esta presentación en Balcarce 460 –cuyas entradas pueden adquirirse en tuentrada.com-, contará con invitados especiales que compartirán una noche en la que el grupo hará un repaso por las canciones más significativas de sus 14 años de trayectoria.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además, Viva Elástico estrenará en vivo su nueva canción "Algo de mí, algo de vos", que contó con la participación de la leyenda Jorge Serrano (Los Auténticos Decadentes) y de Javier Casalla en violín y de Myriam Santucci en cello.

El tema fue mezclada en Nueva York por Héctor Castillo, quien supo trabajar con David Bowie y Gustavo Cerati, entre otros consagrados. Había comenzado a gestarse a fines de 2019 en Estudios Viet.

Jean Jacques Peyronel en bajo, Juan Manuel García del Val en batería y Emanuel Sáez en guitarra, completan Viva Elástico, grupo que lleva tres discos editados –el último es "No es privado", de 2017- y que viene mostrando un nuevo camino al pop, rock y surrealismo.

Actualmente está produciendo su cuarto álbum de estudio del cual ya se lanzaron los simples "Rebeldía y swing", "Reo y solitario", "Ardiendo en la arena" y el más reciente "Algo de mí, algo de vos"

Télam: ¿Cómo vive la banda la participación de Serrano en "Algo de mí, algo de vos?

Alejandro Schuster: Fue un hermoso cierre de producción. No terminamos las canciones hasta que están mezcladas y justo a último momento surgió la repentina y genial propuesta de hacer una colaboración. Cuando le escribimos a Jorge, fue doble la alegría porque no solo accedió diciendo que le gustaba la canción, sino que me llamó por teléfono para contar como había grabado las voces y que si necesitábamos algo más, nos lo enviaba. Un humilde y un gran talento. Me quedo con esa anécdota porque me dio mucha felicidad su actitud y quedó hermoso el tema. Estamos para sacar disco cuanto antes. Esta muy energizado el "team" y eso es algo incomparable.

T: "Algo de mí, algo de vos" es un tema cálido, con espíritu contemplativo ¿lo ves así?

AS: Es una canción para soltar todo. Cuando compongo me agarra como una leve fuerza combinada con algo de aceptación con la existencia. Es como que componer me ayuda a aceptar como es vivir y es ahí cuando digo, claro mi vida funciona tengo que seguir, porque este es mi deber y lo hago de manera digna. Nada me hace cien por ciento feliz, pero todo me llena a un nivel investigativo que vale más que 12 premios Nobel para mí. En ella Casalla hizo arreglos y grabó violines en extrema pandemia y estamos más que agradecidos. Realmente levantaron muchísimo el tema y Myriam la rompió haciendo apoyos de cello en el estudio con nosotros. Es doble el significado porque ella hoy no está entre nosotrxs y nos dejó su amor, su arte grabado en la canción.

T:¿En qué considerás evolucionaron especialmente a través de los años?

AS: Por sobre todo aprendemos a sobrevivir en unión. Todo el tiempo nos relacionamos y cada uno conoce al otro y convive de manera musical y rutinaria también. Mantener una banda es un desafío en la vida. Cuando trascendés sentís que el tiempo no existe, y un grupo de música no es poco. Es mucho. Ya no miramos atrás en la música compuesta. El otro día escuché algo que dijo Paul Simon, y la verdad me pareció muy genial, dijo "si hay algo que aprendí y que me quedó del punk y es que no hay que mirar para atrás".

Con información de Télam