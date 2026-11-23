Robertito Funes Ugarte decidió salir a responder luego de quedar envuelto en una fuerte polémica por su enfrentamiento con un empleado de un local gastronómico de Palermo. El episodio ocurrió durante un móvil de LN+ y se viralizó por la reacción del periodista, que terminó descalificando al joven y hasta reclamando que no lo contrataran.

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Todo comenzó cuando Funes se acercó a un stand de La Crostita durante su cobertura y el trabajador le pidió unos segundos porque estaba atendiendo sus tareas. La respuesta del cronista fue de evidente fastidio: lo calificó de "antipático" y lanzó frente a cámara que era "un bobo importante".

Pero la situación no terminó ahí. El periodista buscó a la encargada del establecimiento para manifestarle su malestar y apuntó directamente contra el empleado. "No vengan a La Crostita porque este tipo es un antipático. Ya está, listo. Hay que avisar al dueño que no contrate gente como este, obviamente", expresó. Incluso sugirió: "Mejor contrate gente grande que va a trabajar mejor".

Las imágenes generaron un fuerte repudio en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la manera en que Funes había tratado al trabajador y que utilizara el móvil para pedir que lo despidieran. En medio de esa repercusión, el periodista publicó una historia de Instagram para dar su versión de los hechos.

¿Qué dijo Roberto Funes Ugarte sobre su reacción?

"Para todos los forros/as que les conviene hablar sin saber, y no ven la película completa", comenzó escribiendo, en un mensaje dirigido a quienes lo habían criticado. Luego sostuvo que el empleado había tenido una actitud despectiva desde el inicio y reveló una frase que, según él, no quedó registrada en las imágenes: "Este muchacho fue despectivo desde el inicio. No se escuchó, pero me dijo 'no me representas'".

La historia publicada por Robertito Funes Ugarte.

Lejos de retractarse por sus expresiones durante el móvil, Funes Ugarte justificó su reacción y fue todavía más contundente: "Puedo no caerte bien, pero esto es ser maleducado y xenófobo", aseguró, sin que se entendiera del todo a colación de que iba el segundo de los adjetivos.