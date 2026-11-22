Robertito Funes Ugarte escrachó a un trabajador en vivo por LN+ y generó enorme repudio en redes: "Un bobo"

Robertito Funes Ugarte quedó en el centro de una fuerte polémica después de protagonizar un repudiable episodio durante un móvil en vivo para LN+. El periodista se acercó a un puesto gastronómico de Palermo para realizar una entrevista, pero terminó enfrentándose con un joven empleado que simplemente le había pedido un momento antes de responderle.

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Todo comenzó cuando el trabajador, que se encontraba atendiendo al público, le solicitó unos segundos para poder continuar con sus tareas. Sin embargo, lejos de comprender la situación, el cronista reaccionó con fastidio y comenzó a descalificarlo frente a las cámaras.

"Bueno, está bien, no le hagamos nada, pobre. La simpatía no la tiene, pobrecito, dejémoslo. Un bobo importante, un bobo importante", lanzó Funes mientras se alejaba de la ventanilla del comercio.

Pero el episodio no terminó con esos comentarios. El periodista decidió buscar a la encargada del establecimiento, llamado La Crostita, para manifestarle su enojo y apuntar directamente contra el empleado. En lugar de dejar atrás el intercambio, aprovechó la presencia de la responsable para hacer un reclamo público y pedir que el dueño tomara medidas.

"No vengan a La Crostita porque este tipo es un antipático. Ya está, listo. Hay que avisar al dueño que no contrate gente como este, obviamente", expresó al aire. Incluso fue más allá y cuestionó la contratación de trabajadores jóvenes: "Mejor contrate gente grande que va a trabajar mejor", sentenció.

El repudio a Robertito Funes y el inesperado efecto en el comercio

El fragmento no tardó en viralizarse y generó una catarata de críticas hacia el periodista. Muchos usuarios cuestionaron la desproporción de su reacción y, especialmente, que utilizara su exposición en televisión para intentar perjudicar laboralmente a una persona que no había querido atenderlo de inmediato.

La publicación de Crostita tras el escrache de Robertito.

Sin embargo, la repercusión tuvo un efecto inesperado para el comercio involucrado. La Crostita recibió numerosas muestras de apoyo en redes sociales y su cuenta de Instagram llegó a multiplicar por diez la cantidad de seguidores después de que se difundiera el enfrentamiento, para dar de ese modo un mensaje claro y contundente: que no había caído para nada bien lo hecho por el periodista.