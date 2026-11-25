Robertito Funes volvió a ser noticia por un momento incómodo, esta vez con un colega. El periodista evitó hacer declaraciones sobre el escándalo que protagonizó en una feria gastronómica y se mostró molesto frente a una cámara que lo esperaba. Todo ocurrió en la puerta del canal donde trabaja.

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El maltrato de Robertito Funes a un notero

Desde Primicias Ya (América TV), el programa de Marina Calabró y Luis Ventura, fueron a buscar la palabra de Funes. El periodista había dado una nota en vivo para La Mañana con Moria, el programa de Moria Casán, y se encontró con la presencia de la cámara en la puerta de LN+.

Robertito Funes se escapó del periodista de América.

Según se vio, Funes no quiso detenerse a responder las preguntas del notero. Se mostró notablemente molesto con la situación y se retiró. Antes de irse, dio el tema por terminado. "Ya está, dejémoslo acá", dijo.

El conflicto de fondo

La consulta tenía que ver con el episodio con un joven que trabajaba en un puesto de sándwiches de una feria gastronómica, al que Funes había criticado con dureza y calificado como "un bobo importante". El episodio generó cuestionamientos de algunos colegas. Según se informó, después el joven fue invitado a Olga, el espacio de streaming.

Tiempo después, Funes volvió a hablar sobre el tema ante una mujer que se le acercó. Apuntó contra los programas de streaming. "Esos programas de streaming sacan de contexto lo que se les ocurre para hacer tonteras", afirmó. Además, contó que uno de los conductores lo insultó al aire y dijo que no iba a responderle.

"Muy feo lo que sucedió"

Sobre el episodio en sí, aclaró su postura. "Muy feo lo que sucedió. El tema ya fue aclarado y está todo terminado. No me vengan a buscar porque no han sido gentiles conmigo", sostuvo. Y cerró con un mensaje dirigido al joven: "Les mandamos un beso a Joaquín".

Un tema que no termina

Aunque Funes dio el asunto por cerrado, la polémica sigue dando que hablar en los programas de espectáculos. Entre notas en vivo, cámaras en la puerta y programas de streaming, el periodista aprendió que, en la tele, el micrófono casi nunca se va solo.