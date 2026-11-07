La detención de Emanuel Noir en Entre Ríos sumó un nuevo capítulo este sábado, después de que se conociera una imagen del policía que habría sido agredido por el cantante de Ke Personajes. En la fotografía se observan marcas y heridas en la frente, la nariz y debajo de un ojo del efectivo.

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El episodio ocurrió durante la madrugada en la puerta de un casino de Concepción del Uruguay, ciudad natal del artista. Según las primeras versiones, el músico intentó ingresar al establecimiento cuando ya estaba cerrado y se produjo un altercado con el agente que le impidió el paso.

Emanuel Noir y la fotografía difundida del policía herido en Concepción del Uruguay.

Medios locales señalaron que los cortes en el rostro del policía habrían sido provocados por los anillos que llevaba Noir. La fotografía muestra las lesiones, aunque por sí sola no permite determinar cómo se produjeron ni establecer responsabilidades.

La foto del policía y la detención de Emanuel Noir

El portal El Canciller publicó en X que la Policía de Entre Ríos difundió una foto del oficial herido. Por su parte, Néstor Roncaglia indicó que el efectivo pertenece a la Jefatura Departamental Uruguay y que cumplía tareas adicionales al momento del incidente. "Lamentablemente estos hechos ocurren a diario", expresó el ministro de seguridad entrerriano.

Tras lo ocurrido, Noir fue trasladado a la Comisaría Primera. La causa quedó caratulada de manera preliminar por resistencia a la autoridad y lesiones.

De acuerdo con la información trascendida, el fiscal Pablo Gile dispuso que el cantante permanezca alojado en esa dependencia hasta el martes, mientras se esperan novedades sobre su situación judicial. La investigación deberá esclarecer las circunstancias del enfrentamiento.