A menos de un mes de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, empezaron a conocerse detalles de una fiesta que promete ser el evento del año. Lo que se filtró no tiene que ver con la lista de invitados ni con el menú, sino con el universo en el que se basa la celebración. La noticia sorprendió porque mezcla alfombra roja, espectáculo y cine.

{{{htmlAmp}}}

La pareja se casará el 19 de diciembre en Dok Haras, un exclusivo predio en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Se espera la presencia de numerosas celebridades, aunque también trascendió una posible invitación a Chris Martin, de Coldplay, cuya presencia no está confirmada.

Rodrigo De Paul y Tini basaron su casamiento en películas de Disney.

La revelación

El dato lo dio Mery Folgar, especialista en moda, en Lape Club Social Informativo (América TV). "El casamiento es en base a tres películas de Disney que tienen que ver con su historia de amor", afirmó. Folgar retomó así una información que había adelantado antes Yanina Latorre.

Según su relato, los invitados recibieron un mail con un link único e intransferible y unas 20 hojas de referencias de moda. Las imágenes incluyeron estilos de it-girls y figuras de alto perfil, con mucho brillo, transparencias, encaje y metalizados. Folgar explicó que las referencias que mostró al aire no eran idénticas a las que llegaron a los invitados, aunque sí muy parecidas.

Folgar contó que normalmente los códigos de vestimenta se envían solo a las mujeres, pero que en este caso hubo referencias para ambos. "Mayormente los dress code se envían para las mujeres, pero en este caso pasaron referencias para las mujeres y para los hombres, porque vieron que De Paul se viste muy bien también", explicó.

Una boda a lo Met Gala

Según la especialista, una de las inspiraciones de Tini sería la Met Gala, además de referencias a los años 90. "La idea de tener un dress code es para tener una coherencia en las fotos y cumplir con el universo que Tini pensó para su boda", sostuvo. Además, no existirían restricciones de colores.

La cantante habría participado activamente en la organización y pensado la fiesta como un espectáculo, con ambientación e intervenciones artísticas. Los invitados formarían parte de ese universo, casi como personajes dentro de una película.

Con 20 hojas de referencias, tres películas de Disney sin título y una Met Gala en la cabeza, la cuenta regresiva ya empezó. Ahora todos se preguntan cuáles son esas películas y quién se anima a vestirse de personaje. Eso sí: el que llegue con un look fuera de guion se arriesga a salir mal en la foto.